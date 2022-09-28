Fransa'da elektrik sağlayıcıları tüketimini azaltan müşterilerini ödüllendirecek

Fransa'da enerji sağlayıcıları, tüketicileri tasarrufa sevk etmek için düşük faturaları bonus veya indirimle ödüllendirme kararı aldı.

Paris yönetiminin, elektrik sağlayıcı şirketlere hane başı enerji tüketiminin azaltılmasını teşvik edecek çalışmalarda bulunması talebine ana enerji sağlayıcılardan Engie ile TotalEnergies, en az tüketen müşterilerine bonus ve indirim teklifiyle karşılık verdi.

Engie şirketi, Ekim 2022-Nisan 2023'ü kapsayan kış döneminde, kampanyaya katıldığını bildiren ve günlük tüketimlerini belirli oranda düşüren müşterilerine ödeme yapacak.

TotalEnergies şirketi müşterileri ise 1 Kasım 2022-31 Mart 2023 döneminde tüketimlerini en az yüzde 5 azaltmaları durumunda nisan faturalarında 30 ila 120 avro arasında indirim kazanacak.

Rusya- Ukrayna Savaşı nedeniyle Moskova'dan gelen enerji arzındaki kesinti ve enerji fiyatlarında dramatik artışın yanı sıra 30'dan fazla nükleer reaktörün bakımda olması Fransa'da ciddi enerji krizine yol açtı.

Enerji sıkıntısı yaşanan ülkede, hükümet, konut sıcaklıklarının maksimum 19 derecede tutulması ve buna uymayanlara yaptırım uygulanması gibi ciddi önlemler almaya hazırlanıyor.