Fransa'da başbakan ve kabinesinden "kışlık elbiseli enerji tasarrufu" farkındalığı - Son Dakika
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Fransa'da başbakan ve kabinesinden "kışlık elbiseli enerji tasarrufu" farkındalığı

28.09.2022 16:52
Fransa'da başbakan ve kabinesinden "kışlık elbiseli enerji tasarrufu" farkındalığı

Fransa'da, enerji tasarrufu için hane sıcaklıklarının maksimum 19 derecede tutulması tartışılırken, Başbakan Elisabeth Borne ve kabinesi, giydikleri mont ve boğazlı kazaklarla "vatandaşa örnek olma" girişimi başlattı.

Fransa'da, enerji tasarrufu için hane sıcaklıklarının maksimum 19 derecede tutulması tartışılırken, Başbakan Elisabeth Borne ve kabinesi, giydikleri mont ve boğazlı kazaklarla "vatandaşa örnek olma" girişimi başlattı.

Fransız kanalı BFMTV'nin haberine göre, Borne başta olmak üzere hükümet üyeleri, enerji tasarrufu bilincini yaygınlaştırmak için soğuk günlerde kalorifer derecesini artırmak yerine kışlık elbiselerini giyerek halkın karşısına çıkacak.

İlk adımı Başbakan Borne mont, Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire boğazlı kazak giyerek başlattı.

Hükümetin klimaların kısıtlı kullanılması başta olmak üzere tasarruf çağrısı yaptığı yaz döneminde bakanların resmi araçlarının bir toplantı sırasında Elysee Sarayı önünde çalışır durumda olması tepki toplamıştı.

Öte yandan enerji sıkıntısı yaşanan ülkede, hane sıcaklıklarının maksimum 19 derecede tutulması ve buna uymayanlara yaptırım uygulanması tartışılıyor.

Aşırı sağcı siyasetçi Marine Le Pen ise "enerji sıkıntısına çözüm bulunması yerine bu girişime yeltenen hükümeti eleştirerek" tepki gösterdi.

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Kaynak: AA

Elisabeth Borne, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'da başbakan ve kabinesinden 'kışlık elbiseli enerji tasarrufu' farkındalığı - Son Dakika

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