Fransa'da Epstein Soruşturmasının Açılması İçin Bakanlardan Başvuru
13 dakika önce
Fransa'da iki bakan küçük çocuklaraa yönelik cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılanmadan önce cezaevinde intihar eden Epstein olayı hakkında Fransa'da soruşturma açılmasını istedi.
Fransa
'da iki bakan küçük çocuklaraa yönelik cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılanmadan önce cezaevinde intihar eden Epstein olayı hakkında Fransa'da soruşturma açılmasını istedi. Açıklamada, FBI tarafından yürütülen soruşturmada çok sayıda Fransız'ın isminin bulunduğuna da dikkat çekildi
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 12:05
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