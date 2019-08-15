Son Dakika Haberleri: Fransa'da Epstein Soruşturmasının Açılması İçin Bakanlardan Başvuru
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Fransa'da Epstein Soruşturmasının Açılması İçin Bakanlardan Başvuru

13 dakika önce

Fransa'da iki bakan küçük çocuklaraa yönelik cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılanmadan önce cezaevinde intihar eden Epstein olayı hakkında Fransa'da soruşturma açılmasını istedi.

Fransa'da iki bakan küçük çocuklaraa yönelik cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılanmadan önce cezaevinde intihar eden Epstein olayı hakkında Fransa'da soruşturma açılmasını istedi. Açıklamada, FBI tarafından yürütülen soruşturmada çok sayıda Fransız'ın isminin bulunduğuna da dikkat çekildi
Fransa, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 12:05 
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