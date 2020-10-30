Fransa'da Ermeni eylemcileri protesto eden Türklere polis müdahalesi - Son Dakika

Fransa'da Ermeni eylemcileri protesto eden Türklere polis müdahalesi

30.10.2020 05:09
Fransa'da Ermeni eylemcileri protesto eden Türklere polis müdahalesi, System.String[]

Fransa'nın Dijon kentinde polis, Ermeni göstericileri protesto eden Türklere müdahale etti.

Fransa'nın Dijon kentinde polis, Ermeni göstericileri protesto eden Türklere müdahale etti.

Dijon kentinin merkezinde bir grup Türk, 28 Ekim'de Vienne'de Ermenistan yanlısı gösteri yapan protestocuların Türklere saldırıp onları yaralamasını protesto etti. ??

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre bir grup Türk, ellerinde Türk bayraklarıyla kentte yürüdü.

Polis buna son vermek için gruba biber gazıyla müdahale etti. ?

Lyon kentinde de Türklerin dün Ermeni eylemcileri protesto etmek için düzenlendiği gösteriye polis müdahale etti. Valilikten yapılan açıklamada, eylem yapan 65 Türk'e para cezası verildiğini belirtildi.

Fransa'nın Vienne kentinde, 28 Ekim'de Ermenistan yanlısı gösteri yapan protestocuların A7 otoyolunu kapatarak işe giden Türklere saldırması sonucu 5 kişi yaralanmıştı. Bu kişilerden biri hastaneye kaldırılmıştı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, sırtlarında Ermenistan bayrağı taşıyan protestocu grubun, ellerindeki sopalarla iki kişiyi aralarına alarak dövmesi yer alıyor.

Protesto, Ermeni, Fransa, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa'da Ermeni eylemcileri protesto eden Türklere polis müdahalesi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

İddialı pozlarıyla gündeme gelen Ebru Polat, yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi Provokatörler rahat durmuyor! Fransa'da "Allah'u Ekber" diyerek polise saldıran kişi aşırı sağcı çıktı Sivasspor, öne geçtiği maçta Maccabi Tel Aviv'e 2-1 yenildi Meteoroloji 12 ilimizi sarı kod ile uyardı! Kuvvetli sağanak yağış etkili olacak Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'den Charlie Hebdo'nun skandal karikatürüne destek! Tepki yağıyor Donald Trump'ın kampanya hesabı hacklendi, 2.3 milyon dolar çalındı "Ronaldo'yu asla geri çevirmem" sözüyle gündem olan G.Saray'ın eski yengesi isyan etti: Elinizi vicdanınıza koyun İnsanlık dışı ceza! Endonezya'da bir aile, kızlarıyla izinsiz aynı evde kalan genci bacaklarından astı
İYİ Parti'de yeni kriz! Disipline sevk edilen Ümit Özdağ, Bahadır Erdem'in FETÖ paylaşımları üzerinden partiyi eleştirdi İYİ Parti'de yeni kriz! Disipline sevk edilen Ümit Özdağ, Bahadır Erdem'in FETÖ paylaşımları üzerinden partiyi eleştirdi         
00:50
11 yaşındaki erkek çocuğunu ağaca bağlayarak istismar etmeye çalışan sapık, bir ilçeyi ayaklandırdı 11 yaşındaki erkek çocuğunu ağaca bağlayarak istismar etmeye çalışan sapık, bir ilçeyi ayaklandırdı         
23:55
Kahreden haberler peş peşe geldi! 3 doktor daha koronaya yenik düştü Kahreden haberler peş peşe geldi! 3 doktor daha koronaya yenik düştü         
23:00
Efsane futbolcu Ronaldinho, Azerbaycan'a destek videosu yayınladı Efsane futbolcu Ronaldinho, Azerbaycan'a destek videosu yayınladı         
22:01
Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyunyan'ı korku sardı: Azerbaycan ordusu Şuşa'nın 5 km ötesinde Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyunyan'ı korku sardı: Azerbaycan ordusu Şuşa'nın 5 km ötesinde         
21:33
Kanada Başbakanı Trudeau: Nice'te kiliseye saldıranlar İslam'ı temsil etmiyor Kanada Başbakanı Trudeau: Nice'te kiliseye saldıranlar İslam'ı temsil etmiyor         
20:51
Erdoğan'dan Putin'e Dağlık Karabağ teklifi: Bu sorunu Türkiye ve Rusya'nın kuracağı müzakere masasında çözelim Erdoğan'dan Putin'e Dağlık Karabağ teklifi: Bu sorunu Türkiye ve Rusya'nın kuracağı müzakere masasında çözelim         
20:27
Ekranlara iddialı giriş yapan Şeref Sözü dizisi, 4. bölümde final yapıyor Ekranlara iddialı giriş yapan Şeref Sözü dizisi, 4. bölümde final yapıyor         
20:00
Macron'un İslam'ı hedef alan sözlerine bir tepki de Yunanistan'dan geldi: Saldırgan ve hakaret edici Macron'un İslam'ı hedef alan sözlerine bir tepki de Yunanistan'dan geldi: Saldırgan ve hakaret edici         
18:37
Cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki çocuk, doğum yaptı Cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki çocuk, doğum yaptı         
18:07
ABD'li model Kendall Jenner, bikinili pozlarını paylaştı ABD'li model Kendall Jenner, bikinili pozlarını paylaştı         
18:03
Yağmur sonrası görsel şölen! Konyaaltı Sahili'nde oluşan ışık hüzmesini görenler telefonlarına sarıldı Yağmur sonrası görsel şölen! Konyaaltı Sahili'nde oluşan ışık hüzmesini görenler telefonlarına sarıldı         
17:17
Irmak Ünal koronaya yakalandığını açıkladı, herkes videodaki derin dekolteye takıldı Irmak Ünal koronaya yakalandığını açıkladı, herkes videodaki derin dekolteye takıldı         
17:03
Slovakyalı şirket, üç dakika içerisinde otomobilden uçağa dönüşen araç geliştirdi Slovakyalı şirket, üç dakika içerisinde otomobilden uçağa dönüşen araç geliştirdi         
16:47
Kanada'nın silah ambargosu sonrası SİHA'lar için harekete mi geçildi? Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım Kanada'nın silah ambargosu sonrası SİHA'lar için harekete mi geçildi? Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım         
15:39
14 yaşındaki öğrenci, koronavirüse karşı savaşabilecek molekül keşfetti 14 yaşındaki öğrenci, koronavirüse karşı savaşabilecek molekül keşfetti         
13:18
Bakan Koca duyurdu: Düzce'de vaka artışı yüzde 99 seviyesine ulaştı Bakan Koca duyurdu: Düzce'de vaka artışı yüzde 99 seviyesine ulaştı         
12:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2020 05:13:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Fransa'da Ermeni eylemcileri protesto eden Türklere polis müdahalesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei