Fransa'da eski başbakan Fillon'a yolsuzluktan 5 yıl hapis cezası - Son Dakika

Fransa'da eski başbakan Fillon'a yolsuzluktan 5 yıl hapis cezası

Fransa'da eski Başbakan François Fillon, yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Fransa'da eski Başbakan François Fillon, yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Paris Ceza Mahkemesi, daha önce açılan soruşturma kapsamında Fillon hakkındaki kararını verdi.

Mahkeme, Fillon'un, eşi ve çocuklarının haksız yere çalışmadan parlamentodan danışman sıfatıyla maaş aldıkları gerekçesiyle 5 yıl hapis ve 375 bin avro para cezasına çarptırılmasına hükmetti. Fillon'a 10 yıl siyasetten men cezası da verildi.

Fillon'un eşi Peneloppe Fillon ise 3 yıl tecilli hapis ve 375 bin avro para ve 2 yıl siyasetten men cezası aldı.

Fillon çiftinin haksız yere aldıkları maaşlarının karşılığı olarak Ulusal Meclise 1 milyon avrodan fazla para ödemesi gerektiğine de karar verildi.

Eski Başbakanın avukatları, yaptığı açıklamada, mahkemenin kararlarına itiraz edeceklerini belirtti.

2017'de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde merkez sağın cumhurbaşkanı adayı François Fillon hakkında yolsuzluk iddialarını ilk kez Le Canard Enchaine dergisi seçimlerden önce ortaya çıkarmıştı. Bunun üzerine Paris savcılığı Fillon ve eşi hakkında "yolsuzluk ve nitelikli dolandırıcılık" suçlarından dava açılmasını kararlaştırmıştı.

Fillon, eşi ve çocuklarının haksız yere, çalışmadan parlamentodan danışman sıfatıyla maaş aldıkları iddiaları ortaya atılmadan önce cumhurbaşkanlığı seçiminin en popüler adayı olarak gösteriliyordu.

François Fillon, Fransa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 16:11 Kaynak: AA

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