Fransa'da eski Başbakan ve Sağlık bakanına korona virüs soruşturması - Son Dakika

Fransa'da eski Başbakan ve Sağlık bakanına korona virüs soruşturması
Fransa'da Covid-19 krizinin yönetimine ilişkin eski Başbakan Edouard Philippe, eski Sağlık Bakanları Agns Buzyn ve Olivier Veran hakkında soruşturma açıldı.
Fransa'da Covid-19 krizinin yönetimine ilişkin eski Başbakan Edouard Philippe, eski Sağlık Bakanları Agns Buzyn ve Olivier Veran hakkında soruşturma açıldı.
Fransa eski Başbakanı Edouard Philippe eski Sağlık Bakanları Agns Buzyn ve Olivier Veran hakkında korona virüs sürecini kötü yönettikleri gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Adalet Sarayı tarafından yürütülen soruşturma eski başbakan ve bakanların görevleri süresince hata yapıp yapmadıklarını kontrol edecek. Açılan soruşturmanın başsavcı François Molins tarafından yürütüleceği öğrenildi. Cumhuriyet Adalet Sarayına yapılan 90 suç duyurusundan dokuzunun soruşturma için kabul edildiği açıklanırken bu suç duyuruları kapsamında Başsavcı Molins'in "afete karşı mücadeleden kaçınma" suçu ile ilgili soruşturma gerçekleştireceği bildirildi.
Fransa'da yaklaşık 30 bin kişinin ölümüne sebep olan Covid-19 virüsüne karşı süreci kötü yönetmekle suçlanan bakanlar ve başbakan özellikle maske yetersizliği konusunda ağır eleştirilmişti. Haklarında yapılan "insan hayatını tehlikeye atma" ve "kasıtsız ölüme sebep olma" şikayetleri karşısında açıklama yapan Edouard Philippe şikayetlerden haberdar olduğunu ve kendisine yargı tarafından yöneltilen tüm soruları "Hükümetteki faaliyetlerine açıklık getirecek şekilde" cevaplayacağını ifade etti. - PARİS
Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 16:52 Kaynak: İHA
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