Fransa'da eski İçişleri Bakanı'na, Müslüman olan polise ayrımcılık soruşturması - Son Dakika
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Fransa'da eski İçişleri Bakanı'na, Müslüman olan polise ayrımcılık soruşturması

21.07.2022 17:31
Fransa'da eski İçişleri Bakanı'na, Müslüman olan polise ayrımcılık soruşturması

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron döneminde görev yapan eski İçişleri Bakanı Christophe Castaner hakkında Müslüman bir polise karşı ayrımcı muamelede bulunduğu gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron döneminde görev yapan eski İçişleri Bakanı Christophe Castaner hakkında Müslüman bir polise karşı ayrımcı muamelede bulunduğu gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Journal du Dimanche (JDD) gazetesinin haberine göre, Fransa'da hükümet üyelerinin yargılanabildiği tek makam olan Cumhuriyet Adalet Divanı (CJR) Castaner hakkında 6 Temmuz'da soruşturma başlattı ve dosyayı başsavcıya devretti.

Paris polis gücünde yer alan bir bilgisayar uzmanının 3 Ekim 2019'da düzenlediği saldırının ardından İçişleri Bakanlığı, personelinden "radikalleşmiş profilleri" tespit etmek için iç soruşturma açmıştı.

Soruşturma kapsamında, sonradan Müslüman olan, Terör Eylemi Suçluları Ulusal Otomatik Fişleme Dosyası (FIJAIT) biriminin başındaki Herve C adlı komiser görevinden alınmıştı. Komiser 4 ay sonra polisliğe iade edilmiş ancak başka bir birime sevk edilmişti.

Söz konusu polis, dini ayrımcılığa maruz kaldığı gerekçesiyle olayı CJR'ye taşımıştı.

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Kaynak: AA

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