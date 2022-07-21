Soruşturma kapsamında, sonradan Müslüman olan, Terör Eylemi Suçluları Ulusal Otomatik Fişleme Dosyası (FIJAIT) biriminin başındaki Herve C adlı komiser görevinden alınmıştı. Komiser 4 ay sonra polisliğe iade edilmiş ancak başka bir birime sevk edilmişti.

Journal du Dimanche (JDD) gazetesinin haberine göre, Fransa'da hükümet üyelerinin yargılanabildiği tek makam olan Cumhuriyet Adalet Divanı (CJR) Castaner hakkında 6 Temmuz'da soruşturma başlattı ve dosyayı başsavcıya devretti.

Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Fransa'da eski İçişleri Bakanı'na, Müslüman olan polise ayrımcılık soruşturması - Son Dakika

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