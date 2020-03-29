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Fransa'da Evanjelist kilise toplantısı binlerce Covid-19 vakasının kaynağı oldu
6 saat önce
Fransa'da şubat ayında Mulhouse kentindeki bir kilisede düzenlenen dini toplantının binlerce Covid-19 vakasının kaynağı olduğu ortaya çıktı. Ülkede yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19'un merkezi konumundaki kentin, virüsün ülke geneline yayılma noktalarından biri olduğu düşünülüyor.
Fransa'da şubat ayında Mulhouse kentindeki bir kilisede düzenlenen dini toplantının binlerce Covid-19 vakasının kaynağı olduğu ortaya çıktı. Ülkede yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19'un merkezi konumundaki kentin, virüsün ülke geneline yayılma noktalarından biri olduğu düşünülüyor.
Fransız devlet televizyonunun araştırmasına göre, virüsün yayılmasına neden olan toplantıda enfekte olanların sayısı bilindiği gibi yüzlerle değil, binlerle ifade ediliyor.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 05:14
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