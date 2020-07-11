- Fransa'da evsizler ve kiracılar lojman sorununu protesto etti - Son Dakika

- Fransa'da evsizler ve kiracılar lojman sorununu protesto etti

- Fransa'da evsizler ve kiracılar lojman sorununu protesto etti Fransa'nın başkenti Paris'te evsizler ve kiracılar, hükümetin söz verdiği fakat çözmediği lojman sorununu protesto etti.

- Fransa'da evsizler ve kiracılar lojman sorununu protesto etti

Çevre yolunda yolun karşısına geçmek isteyen yaya feci şekilde can verdi
Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor
Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunanistan'ı çıldırttı! Küstah yaptırım çağrısı

PARİS - Fransa'nın başkenti Paris'te evsizler ve kiracılar, hükümetin söz verdiği fakat çözmediği lojman sorununu protesto etti.

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan anayasa binası önünde bir araya gelen yüzlerce evsiz ve kiracı, hükümetin söz verdiği fakat çözmediği lojman sorunun protesto etti. Protestocular, özel mülkiyetin insan yaşamını tehdit eden bir sisteme dönüştüğünü belirterek, Fransa'da lojman sorununun her geçen gün büyüdüğüne vurgu yaptılar. Göstericiler, ülkede binlerce konutun boş olduğunu ve çürüdüğüne dikkat çekerken, on binlerce insanın başını sokacakları bir çatıya sahip olmadıklarını dile getirdi.

Fransa'da evsizlerin ve kiracıların sorunlarıyla ilgilenen bir kuruluş tarafından yapılan araştırma 3,5 milyondan fazla insanın kalacak düzenli bir evinin olmadığını ortaya çıkardı. Kuruluş, bu insanların zor şartlar altında yaşadığına vurgu yaparken, artan işsizlikle birlikte her geçen gün ev sorunu yaşayanların da sayısının arttığına dikkat çekti.

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı protestonun ardından göstericiler, olaysız şekilde dağıldı.

Fransa, Paris, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 22:12 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Fransa'da evsizler ve kiracılar lojman sorununu protesto etti - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

22:29 İletişim Başkanı Altun'dan Ayasofya göndermeli 15 Temmuz Mehteri paylaşımı 21:51 Çevre yolunda yolun karşısına geçmek isteyen yaya feci şekilde can verdi 21:48 Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor 21:08 Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunanistan'ı çıldırttı! Küstah yaptırım çağrısı 19:43 Bakan Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı projesiyle ilgili açıklama: 17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın 19:30 Son Dakika: Türkiye'de 11 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1016 yeni vaka tespit edildi 19:18 2500 yıllık cinayet, hızlı tren kazısında ortaya çıktı 18:43 Ali Babacan'dan "Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?" sorusuna dikkat çeken yanıt 18:30 HDP, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar'ı partiden ihraç ediyor 18:25 Aynı bölgede denize giren 2 kişi, 20 dakika arayla akıntıya kapılarak boğuldu 17:16 Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif 16:32 Bahçeli'den Orhan Pamuk'a Ayasofya tepkisi: Her zerresi dikenle sarılmış Pamuk 15:37 Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi 14:14 Rus genç kız dalış yaparken fark etti, denizden çıkan şeye kimse inanamadı 14:06 Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı
İletişim Başkanı Altun'dan Ayasofya göndermeli 15 Temmuz Mehteri paylaşımı
22:29
Çevre yolunda yolun karşısına geçmek isteyen yaya feci şekilde can verdi
21:51
Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor
21:48
Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunanistan'ı çıldırttı! Küstah yaptırım çağrısı
21:08
Bakan Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı projesiyle ilgili açıklama: 17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın
19:43
Son Dakika: Türkiye'de 11 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1016 yeni vaka tespit edildi
19:30
2500 yıllık cinayet, hızlı tren kazısında ortaya çıktı
19:18
Ali Babacan'dan "Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?" sorusuna dikkat çeken yanıt
18:43
HDP, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar'ı partiden ihraç ediyor
18:30
Aynı bölgede denize giren 2 kişi, 20 dakika arayla akıntıya kapılarak boğuldu
18:25
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2020 22:35:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: - Fransa'da evsizler ve kiracılar lojman sorununu protesto etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]