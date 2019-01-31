Fransa'da eylemcilere ceza geliyor

Ulusal Mecliste eylemcilere karşı sert cezalar öngören yasa tasarısı kapsamında gösterilerde 'maske' takanlara bir yıl hapis ve 15 bin euro para cezasına izin veren madde kabul edildi.

Ulusal Mecliste eylemcilere karşı sert cezalar öngören yasa tasarısı kapsamında gösterilerde 'maske' takanlara bir yıl hapis ve 15 bin euro para cezasına izin veren madde kabul edildi. Meclis, valilerin tehdit oluşturanların eylemlere katılmasını yasaklamasına izin veren maddeyi de onayladı.

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