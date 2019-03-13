Fransa'da eylemcilere sert ceza öngören yasa tasarısı onaylandı
1 saat önce
Fransa Ulusal Meclisinde, eylemcilere karşı sert cezalar öngören yasa tasarısı kabul edildi.
Fransa
Ulusal Meclisinde, eylemcilere karşı sert cezalar öngören yasa tasarısı kabul edildi. Tasarı yürürlüğe girmeden önce Fransa Anayasa Mahkemesi
tarafından incelenecek.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 10:15
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