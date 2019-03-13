Son Dakika Haberleri: Fransa'da eylemcilere sert ceza öngören yasa tasarısı onaylandı

Fransa'da eylemcilere sert ceza öngören yasa tasarısı onaylandı

1 saat önce

Fransa Ulusal Meclisinde, eylemcilere karşı sert cezalar öngören yasa tasarısı kabul edildi.

Fransa'da eylemcilere sert ceza öngören yasa tasarısı onaylandı, System.String[]
Fransa Ulusal Meclisinde, eylemcilere karşı sert cezalar öngören yasa tasarısı kabul edildi. Tasarı yürürlüğe girmeden önce Fransa Anayasa Mahkemesi tarafından incelenecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 10:15 

Anayasa Mahkemesi, Fransa, Ekonomi
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