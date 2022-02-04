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Fransa'da Facebook'ta aşırı sağ paylaşımlar öne çıkıyor - Son Dakika

Fransa'da Facebook'ta aşırı sağ paylaşımlar öne çıkıyor

04.02.2022 14:31
Fransa'da Facebook'ta aşırı sağ paylaşımlar öne çıkıyor

Fransa'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yaklaşmasıyla Facebook paylaşım ve etkileşimlerinde yüzde 80'in üzerinde aşırı sağcı adayları öne çıkarıyor.

Fransa'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yaklaşmasıyla Facebook paylaşım ve etkileşimlerinde yüzde 80'in üzerinde aşırı sağcı adayları öne çıkarıyor.

BFMTV'nin CrowdTangle istatistiklerine dayandırdığı habere göre, ülkede nisanda yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde 5 aşırı sağcı aday ocakta Facebook üzerinde yüzde 82,7 etkileşim topladı.

Yeniden Hakimiyet (Reconquete) partisi lideri aşırı sağcı Eric Zemmour, 2,3 milyon etkileşimle birinci sırada yer alırken onu 1,8 milyon paylaşımla Vatanseverler (Les Patriotes) partisi aşırı sağcı adayı Florian Philippot ve diğer bir aşırı sağcı aday Ayağa Kalk Fransa (Debout la France) partisi adayı Nicolas Dupont-Aignan 1,7 milyon etkileşimle takip ediyor.

Aşırı sol adaylarında Boyun Eğmeyen Fransa (LFİ) adayı Jean-Luc Melenchon ile Fransa Komünist Partisi'nin (PCF) lideri Fabien Roussel'e dair paylaşımlar ise sadece yüzde 8,86'da kaldı.

Henüz adaylığını açıklamayan mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Sosyalist Parti (PS) adayı ve Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, merkez sağ partisi Cumhuriyetçiler'in (Les Republicains) adayı Valerie Pecresse, Yeşiller (Europe Ecologie Les Verts) partisi adayı Yannick Jadot ve eski Adalet Bakanı olan aday Christiane Taubira'ya ait etkileşimlerin oranlarının toplamı yüzde 8,43 oldu.

Aşırı sağ adaylara ait paylaşımların toplamı yüzde 84,6'ya tekabül ederken, aşırı sol partiler yüzde 10,5, merkez partiler yüzde 4,9 ile paylaşım pastasının oldukça küçük bir parçasında yer alıyor.

Aşırı sağcı adayların Facebook'ta Macron'a karşı kampanya malzemesi olarak en çok kullandığı içerikler ise genellikle Fransa'da Kovid-19 kaynaklı yaşanan sağlık krizine yönelik paylaşımlar olarak öne çıkıyor.

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Facebook, Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa'da Facebook'ta aşırı sağ paylaşımlar öne çıkıyor - Son Dakika


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