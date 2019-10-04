Son Dakika Haberleri: Fransa'da felçli bir hasta düşünceleriyle yönlendirdiği yapay iskeletle yürümeyi başardı
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Fransa'da felçli bir hasta düşünceleriyle yönlendirdiği yapay iskeletle yürümeyi başardı

57 dakika önce

Fransa'da araştırmacılar omurilik felcine çözüm olabilecek bir prototip robot üreterek tarihi bir başarıya imza attı.

Fransa'da felçli bir hasta düşünceleriyle yönlendirdiği yapay iskeletle yürümeyi başardı, System.String[]

Fransa'da araştırmacılar omurilik felcine çözüm olabilecek bir prototip robot üreterek tarihi bir başarıya imza attı.


Lyon yakınlarındaki Grenoble şehrindeki Alpes Üniversitesi'nde omurilik felcinden dolayı yatağa bağımlı bir hasta yapay bir iskelet sayesinde yürümeyi başardı.

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Fransa, Lyon, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 08:46 
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