Fransa'da felçli bir hasta düşünceleriyle yönlendirdiği yapay iskeletle yürümeyi başardı
57 dakika önce
Fransa'da araştırmacılar omurilik felcine çözüm olabilecek bir prototip robot üreterek tarihi bir başarıya imza attı.
Fransa'da araştırmacılar omurilik felcine çözüm olabilecek bir prototip robot üreterek tarihi bir başarıya imza attı.
Lyon yakınlarındaki Grenoble şehrindeki Alpes Üniversitesi'nde omurilik felcinden dolayı yatağa bağımlı bir hasta yapay bir iskelet sayesinde yürümeyi başardı.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 08:46
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