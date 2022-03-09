Fransa'da Filistin yanlısı iki dernek kapatıldı - Son Dakika
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Fransa'da Filistin yanlısı iki dernek kapatıldı

09.03.2022 21:24
Fransa'da Filistin yanlısı iki dernek kapatıldı

Fransa'da Filistin yanlısı 2 dernek, Müslümanları hedef alan tartışmalı "Cumhuriyet Değerlerini Güçlendiren Prensipler" yasası kapsamında Bakanlar Kurulu kararıyla feshedildi.

Fransa'da Filistin yanlısı 2 dernek, Müslümanları hedef alan tartışmalı "Cumhuriyet Değerlerini Güçlendiren Prensipler" yasası kapsamında Bakanlar Kurulu kararıyla feshedildi.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, kararı Twitter'dan paylaşarak, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talimatı doğrultusunda, Filistin Kazanacak Topluluğu (Collectif Palestine Vaincra) ve Filistin Eylem Komitesi (Comite Action Palestine) derneklerinin Bakanlar Kurulunda feshedildiğini belirtti.

Darmanin, kararın derneklerin "nefret, şiddet ve ayrımcılığa" teşvik ettiği gerekçesiyle alındığını aktardı.

Öte yandan, gerekçeli fesih kararında dernekler terör örgütü olarak kabul edilen kuruluşlara destek vermekle suçlandı.

Filistin Kazanacak Topluluğu ise kararı skandal olarak nitelendirerek, Danıştay'a itiraz başvurusunda bulunacaklarını açıkladı.

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Cumhuriyet, Filistin, Kabine, Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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