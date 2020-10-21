Fransa'da Filistin yanlısı kuruluşun kapatılmasına ilişkin karar onaylandı - Son Dakika

Fransa'da Filistin yanlısı kuruluşun kapatılmasına ilişkin karar onaylandı

21.10.2020 18:25
Fransa'da Filistin yanlısı kuruluşun kapatılmasına ilişkin karar onaylandı, System.String[]

Fransa'da Filistin yanlısı Şeyh Yassine Kolektifinin kapatılmasına yönelik karar onaylandı.

Fransa'da Filistin yanlısı Şeyh Yassine Kolektifinin kapatılmasına yönelik karar onaylandı.

Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un başkanlığında yapılan Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Toplantıda Filistin için çalışmalar yürüten kolektifin kapatılmasına yönelik kararın onaylandığını ifade eden Attal, Paris'in banliyölerinden Pantin'deki caminin bu hafta ve başka derneklerin de gelecek haftalarda kapatılacağını belirtti.

Attal, radikalleştikleri gerekçesiyle çok sayıda yabancının da sınır dışı edileceğini söyledi.

Diğer yandan, Fransız basınında yer alan haberlere göre, insani yardım derneği Barakacity'nin kurucusu Idriss Sihamedi, sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle yeniden gözaltına alındı.

Sihamedi, sosyal medyada İslam karşıtlığıyla bilinen köşe yazarı Zohra Bitan ile eski Charlie Hebdo çalışanı gazeteci Zineb El Rhazoui hakkında "İslam dinini ve Müslümanları hedef almaları için dışarıdan fonlandıkları ve yardım aldıkları" açıklamasında bulunmuş ve geçen hafta gözaltına alınmıştı.

Macron, dün yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulu toplantısında Filistin için çalışmalar yapan kollektifin kapatılması için karar alınacağını belirtmişti.

Söz konusu kolektifin kurucusu Abdelhakim Sefrioui, bir öğretmenin başı kesilerek öldürülmüş halde bulunmasıyla ilgili gözaltına alınmıştı. Sefrioui, bir videodaki konuşmasında öğretmenin derste Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatür göstermesine tepkide bulunmuş ve öğretmenin öldürülmeden önce görevden alınmasını talep etmişti.

Müslüman derneklere yönelik baskılar artıyor

Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde 16 Ekim'de bir öğretmen başı kesilerek öldürülmüştü.

Fransız yetkililer, öğretmenin katil zanlısının cesedin yakınlarında elinde bıçakla görüldüğünü ve kaçtıktan sonra polis tarafından vurularak öldürüldüğünü açıklamıştı.

Ortaokulda görevli tarih öğretmeninin öldürülmeden birkaç gün önce Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatür gösterdiği ve velilerin buna tepkide bulunduğu kaydedilmişti.

Bunun üzerine ülkedeki Müslüman dernek ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik baskılar ve baskınlar arttı.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 19 Ekim'de yaptığı açıklamada, Fransa İslamofobi ile Mücadele Kolektifi (CCIF) ile Barakacity dahil birçok dernek ve sivil toplum kuruluşunun ve bir caminin kapatılacağını duyurmuştu.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa'da Filistin yanlısı kuruluşun kapatılmasına ilişkin karar onaylandı - Son Dakika

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