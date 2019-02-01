Son Dakika Haberleri: Fransa'da 'First Lady Macron Bakan Atamalarına Bile Müdahele Ediyor'
BBC

Fransa'da 'First Lady Macron Bakan Atamalarına Bile Müdahele Ediyor'

56 dakika önce

Fransa'da yayımlanan bir kitapta, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'ın eşi Brigitte Macron'un, yönetimde sanılandan çok daha fazla etkili olduğunu, hatta eşinin bakan atamalarına bile müdahale ettiği belirtildi.

Fransa'da 'First Lady Macron Bakan Atamalarına Bile Müdahele Ediyor', System.String[]
Fransa'da yayımlanan bir kitapta, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'ın eşi Brigitte Macron'un, yönetimde sanılandan çok daha fazla etkili olduğunu, hatta eşinin bakan atamalarına bile müdahale ettiği belirtildi.

Daily Telegraph'ın haberine göre La Parisien dergisinden gazeteciler Ava Djamashidi ve Nathaniel Schuk'un yazdığı "Madame La Presidente" adlı kitapta, First Lady ve eşinin etrafındaki "kıskanç" erkek yardımcılar arasında bir rekabet yaşanıyor.

Kitapta yer alan ve "çok yakın bir arkadaşa" dayandırılan bilgiye göre Elize Sarayı'nda Macron'un yakın çevresindeki erkek yardımcıları, First Lady'nin cumhurbaşkanı üzerindeki etkisinden o kadar rahatsız ki "ölmesini hayal ediyorlar."

Kitapta "First Lady, beyninin sağ tarafı. Elize Sarayı'nın kapıları kapanır kapanmaz ona danışıyor." ifadeleri yer alıyor.

Kitapta ayrıca Brigitte Macron'un Eğitim Bakanlığı görevine Michel Blanquer'in getirilmesinde rol oynadığı ve Macron'un istifa eden Çevre Bakanı Nicolas Hulot'u kabul etmemesini sağladığı belirtiliyor.

Dün piyasa çıkan kitapta "Yardımcılar bir kadınla rekabet etmeye alışkın değiller. Gündüz Macron'a bir karar aldırıyorlar, akşamına kabul etmediğini söylüyor ve ertesi gün yine fikrini değiştiriyor." ifadeleri de yer alıyor.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 06:32 

Cumhurbaşkanı, Fransa, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ulaştırma Bakanlığı Tepki Çeken Haberi Yalanladı: Avrasya Tüneli Ücretlerine Zam Yapılmadı Milli Savunma Bakanlığı, Komandoların Karla Kaplı Dağlarda Yaptığı Operasyonun Görüntülerini Yayınladı

Abdullah Gül Parti Kuracak mı? En Yakın Arkadaşı Tartışmalara Noktayı Koydu İsrail'de Vücut Geliştirme Yarışmasına Katılan Başmüezzin, Görevden Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 07:28:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fransa'da 'First Lady Macron Bakan Atamalarına Bile Müdahele Ediyor'
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]