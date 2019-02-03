Son Dakika Haberleri: Fransa'da First Lady'nin Pahalı Ayakkabısı Ödünç Çıktı

Fransa'da First Lady'nin Pahalı Ayakkabısı Ödünç Çıktı

42 dakika önce

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Mısır ziyaretinde eşi Brigitte Macron'un 725 euro değerindeki spor ayakkabısı vatandaşlar tarafından sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulunca First Lady'nin yakınları, ayakkabının "ödünç" olduğunu açıkladı.

Fransa'da First Lady'nin Pahalı Ayakkabısı Ödünç Çıktı, System.String[]
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Mısır ziyaretinde eşi Brigitte Macron'un 725 euro değerindeki spor ayakkabısı vatandaşlar tarafından sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulunca First Lady'nin yakınları, ayakkabının "ödünç" olduğunu açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Mısır ziyaretinde eşi Brigitte Macron tarafından giyilen Louis Vuitton marka olan ve 725 euro değerinde olduğu öğrenilen spor ayakkabılar vatandaşların gözünden kaçmamıştı. Fransa'da vatandaşların alım gücünün çok düşük olmasından şikayet ettiği ve gösteriler yaptığı bir dönemde First Lady'nin pahalı ayakkabılar ile Mısır gezisi Fransızların tepkisini çekmişti.

İngiliz Daily Mail gazetesi Brigitte Macron'un yakınları ulaştığını iddia ederek, yakınlarının, First Lady'nin hiçbir kıyafetinin kendisine ait olmadığını, Cumhurbaşkanlık Sarayınca bedava kıyafet sistemi geliştirildiğini ve Fransız tasarımcıların tanıtım amacı ile Brigitte Macron'a tasarımlarını ödünç gönderdiklerini söyledi.

Konu ile haber yapan Daily Mail ise Brigitte Macron'un giydiği ve 725 euro değerinde olan spor ayakkabının satışa sunulan bir model olmadığının ve aynı markanın benzerleri modellerin 580 ile 620 euro arası satıldığının altını çizdi. - PARİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 11:11 Kaynak: İHA

Emmanuel Macron, Brigitte Macron, Fransa, Politika
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