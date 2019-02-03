Fransa'da First Lady'nin Pahalı Ayakkabısı Ödünç Çıktı

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Yetiştirdiği Fransız Kazlarını Ne Teklif Edilirse Edilsin Satmıyor

Emniyet Müdüründen Çakar Lamba Uyarısı: Mavisi de Beyazı da Renklisi de Yasak