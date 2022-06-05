Fransa'da fırtına nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Fransa'da fırtına nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti

05.06.2022 00:44
Fransa'da fırtına nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti

Fransa'nın 50 vilayetinde fırtına riski nedeniyle turuncu alarma geçilirken, sağanak ve fırtınada 1 kişi hayatını kaybetti.

Fransa'nın 50 vilayetinde fırtına riski nedeniyle turuncu alarma geçilirken, sağanak ve fırtınada 1 kişi hayatını kaybetti.

Fransız basınında yer alan habere göre, Rouen kentinde fırtınada aracın altında sıkışan kadın yaşamını yitirdi.

Nanteuil-lès-Meaux kentinde yıldırım düşen bir evde yangın çıktı. Ülke genelinde akşam saatlerinde 5 bin haneye elektrik verilemedi.

Bazı kentlerde yollar su altında kaldı. Paris'te müzik festivaline katılmak için gelen 40 bin kişi konser alanından tahliye edildi.

Lille-Paris hattında bir hızlı tren yolda kalırken, kötü hava koşulları nedeniyle 700'e yakın arama kurtarma personeli görevlendirildi.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in yarın konuyla ilgili basın açıklaması yapması bekleniyor.

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Kaynak: AA

Fırtına, Fransa, Güncel, Son Dakika

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