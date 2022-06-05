Bazı kentlerde yollar su altında kaldı. Paris 'te müzik festivaline katılmak için gelen 40 bin kişi konser alanından tahliye edildi.

Kaynak: AA

Fırtına, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Fransa'da fırtına nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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