Fransa'da cezaevinde "survivor" organizasyonu tartışmaları sürüyor - Son Dakika
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Fransa'da cezaevinde "survivor" organizasyonu tartışmaları sürüyor

24.08.2022 19:10
Fransa'da cezaevinde "survivor" organizasyonu tartışmaları sürüyor

Fransa'da Fresnes Hapishanesinde "Survivor" yarışmasına benzer "Kohlantess" adı verilen etkinlik kapsamında düzenlenen yarışların görüntülerinin ortaya çıkmasının yankıları sürüyor.

Fransa'da Fresnes Hapishanesinde "Survivor" yarışmasına benzer "Kohlantess" adı verilen etkinlik kapsamında düzenlenen yarışların görüntülerinin ortaya çıkmasının yankıları sürüyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptığı açıklamada, Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti'nin konunun takibine ilişkin gerekli adımları attığını belirtti.

Görüntüler vatandaşları şoke etse de bakanın gerekli önlemleri aldığını anımsatan Macron, "Cezanın toplumda bir anlamı var, (mahkumların) her şeyden dışlanmasını gerektirmez, (onların) yeniden toplumla bütünleşmesine izin vermeyi amaçlıyor." ifadesini kullandı.

Macron, bazı hakların esirgenmeyeceğine işaret etti.

Cezaevinde "karting" müsabakası

Fransa'da temmuzda Fresnes Cezaevinde, ülkede en çok izlenen televizyon organizasyonlarından "Kohlantess" adı altında "karting" düzenlenmiş, yarışmanın 25 dakikalık görüntülerinin 19 Ağustos'ta yayımlanması ülkede aşırı sağın tepkisini çekmişti.

Bazı kesimler, hapishanelerin eğlence yeri olmadığı, mahkumların bu tür organizasyonlara katılmasının uygun olmadığı gerekçesiyle hükümeti ve hapishane yönetimini eleştirmişti.

Organizasyonun yetkilileri yönetimden aldıkları izinle bunu gerçekleştirdiklerini belirtse de Adalet Bakanı Moretti, "yarışmanın parkurları arasında karting olacağı hakkında bilgisi olsaydı buna kesinlikle izin vermeyeceğini" belirtmişti.

Konuya ilişkin soruşturma talimatı veren Bakan Moretti, Twitter hesabından da cezaevlerine yönelik rehabilite programlarının koşullarının net olarak belirleneceği genelge yayımlanacağını ve bu tür organizasyonlar için cezaevi yönetiminden resmi onayının zorunlu tutulacağını açıklamıştı.

Le Figaro'dan, uygulamanın detaylarından bakanlık yetkililerinin haberdar olduğu iddiası

Öte yandan bölge valiliği de hapishanede böyle bir yarışın düzenlenmesinin hata olduğunu kabul eden açıklama yayımlamıştı.

Tepkilerin ardından organizasyonu yapan kuruluş da videoyu internetten kaldırmıştı.

Le Figaro gazetesi ise bakanlığın iletişim departmanının projeyi onayladığı ve görüntüleri yayımlanmadan izlediğini iddia etmişti. Gazete, etkinliğe bakanlıktaki en üst seviyedeki isimler tarafından onay verildiğini yazmıştı.

Bakanlık yetkilileri ise iddialara karşı kendilerine yapılan sunumlardan "karting" etkinliğinden bahsedilmediği sadece spor müsabakaları şeklinde bilgi verildiğini savunmuştu.

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Kaynak: AA

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