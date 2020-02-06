Fransa'da futbol kulübü başkanı hakkında cinsel saldırı iddiasından soruşturma - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fransa'da futbol kulübü başkanı hakkında cinsel saldırı iddiasından soruşturma - Son Dakika

Fransa'da futbol kulübü başkanı hakkında cinsel saldırı iddiasından soruşturma

6 saat önce

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Angers'in Başkanı Said Chabane hakkında kadınlara cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle soruşturma açıldı.

Fransa'da futbol kulübü başkanı hakkında cinsel saldırı iddiasından soruşturma, System.String[]

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Angers'in Başkanı Said Chabane hakkında kadınlara cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle soruşturma açıldı.

Angers Savcısı Eric Bouillard, yaptığı açıklamada, 7 Ocak'ta açılan ön soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan Chabane hakkında kadınlara cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle soruşturma açıldığını belirtti.

Bouillard, bir kadının daha eklenmesiyle Chabane hakkında suç duyurusunda bulunanların sayısının 4'e yükseldiği kaydetti.

Savcı, dün yaptığı açıklamada ön soruşturmanın, kulüpte çalışan ve Chabane tarafından cinsel saldırıya uğradığını öne süren kadınların suç duyurusunda bulunmasıyla açıldığını belirtmişti.

Kulubün yaptığı yazılı açıklamada, 55 yaşındaki Chabane'ın cinsel saldırı suçlamalarını reddettiği ifade edilmişti.

Angers, Fransa, Futbol, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 12:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

A Milli Takım'a yeni sponsor
Ersun Yanal: Bugün futbol konuşabileceğimiz bir gün değil Uçak kazası sonrası Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu yoğunluğu yaşanıyor Trump, azil soruşturmasında tüm suçlamalardan aklandı

Son Dakika Haberleri
00:42 Survivor 2020'ye sürpriz isim! Tuğba Melis Türk de kadroya dahil oldu
18:46 Madonna'dan Prens Harry ve Meghan Markle'a ilginç teklif!
18:08 Türkücü Aydın Aydın'dan üç dilde koronavirüs şarkısı: Korona var öpme
17:40 Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti
17:32 Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 07:03:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fransa'da futbol kulübü başkanı hakkında cinsel saldırı iddiasından soruşturma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]