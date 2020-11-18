Son dakika haberleri! - Fransa'da gazetecilerden "küresel güvenlik" yasası karşıtı protesto - Son Dakika

Son dakika haberleri! - Fransa'da gazetecilerden "küresel güvenlik" yasası karşıtı protesto

18.11.2020 00:13

Son dakika haber... - Fransa'da gazetecilerden "küresel güvenlik" yasası karşıtı protesto Fransa'nın başkenti Paris'te gazeteci sendikaları ile bazı basın kuruluşu dernekleri ve çok sayıda medya çalışanları, hükümetin "küresel güvenlik" yasa tasarısını protesto etmek amacıyla bir araya geldi.

- Fransa'da gazetecilerden "küresel güvenlik" yasası karşıtı protesto

PARİS - Fransa'nın başkenti Paris'te gazeteci sendikaları ile bazı basın kuruluşu dernekleri ve çok sayıda medya çalışanları, hükümetin "küresel güvenlik" yasa tasarısını protesto etmek amacıyla bir araya geldi.

Fransa'da hükümet tarafından çıkarılmak istenilen yeni "küresel güvenlik" yasası, tepki çekti. Söz konusu yasa, gösteri ve yürüyüş sırasında gazeteciler ve vatandaşlar tarafından polislerin fotoğrafının çekilmesi veya video kaydı yapılmasının yasaklanmasını içeriyor. Başkent Paris'te gazeteci sendikaları ile bazı basın kuruluşu dernekleri ve çok sayıda medya çalışanları, söz konusu yasayı protesto etmek amacıyla Ulusal Meclis yakınında bir araya geldi.

Tartışmalı yasa, bir polis memurunun veya bir jandarmanın "yüz görüntüsü veya diğer kimlik unsurlarının" yayılması durumunda 1 yıl hapis cezası ve 45 bin Euro para cezasına çarptırılmayı içeriyor. Ancak İnsan Hakları Ligi, Uluslararası Af Örgütü ve Sınır Tanımayan Gazeteciler gibi diğer kuruluşlarla birlikte bu miting için çağrıda bulunan gazeteci sendikaları, bu durumun gazetecileri ve yurttaşların polisi iş başında kayda alması ve polis şiddetini belgelemesini engellemek için çıkarılacağını savunuyor.

"Görüntü, gerçeği ortaya çıkarmak için oradadır"

Ulusal Gazeteciler Sendikası'ndan Emmanuel Poupard söz konusu yasaya tepki göstererek, "Gerçeği ortaya çıkarmak için olay yerinde artık doğrudan bunu belgeleyemeyeceğiz" dedi. CGT Sendikası'dan Emmanuel Vire, "Bu sadece gazeteciler için bir sorun değil" diyerek bu tür önlemlerin vatandaşları da tehdit ettiğini belirterek onların gösteri yapma ve kendilerini ifade etme hakkı olduğunu dile getirdi.

CFDT sendikası muhabirlerinden Hakima Bounemoura, "Bu yasa tasarısı yararsız ve tehlikelidir. 24. madde bilgilendirme ve bilgilendirilme hakkını sorgulamaktadır" dedi.

İnsan Hakları Ligi'nden Arie Halimi, "Fransız ceza hukukunda polisi korumak ve yaptırım uygulamak için halihazırda çeşitli hükümler olduğu için bu yasanın bir faydası yok" ifadelerini kullandı.

Ulusal Meclis yakınında düzenlenen gösteriye, bazı parlamenterler ile avukatlar, belediye başkanları, insan hakları derneği yöneticileri de katılarak gazetecilere destek verdi.

Son dakika haberleri! - Fransa'da gazetecilerden küresel güvenlik yasası karşıtı protesto
Son dakika haberleri! - Fransa'da gazetecilerden küresel güvenlik yasası karşıtı protesto
Son dakika haberleri! - Fransa'da gazetecilerden küresel güvenlik yasası karşıtı protesto
Son dakika haberleri! - Fransa'da gazetecilerden küresel güvenlik yasası karşıtı protesto

Protesto, Fransa, Medya, Paris, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! - Fransa'da gazetecilerden 'küresel güvenlik' yasası karşıtı protesto - Son Dakika


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