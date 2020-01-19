Fransa'da gazetecinin Macron'un bulunduğu yeri sosyal medyada paylaşmasına soruşturma - Son Dakika
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Fransa'da gazetecinin Macron'un bulunduğu yeri sosyal medyada paylaşmasına soruşturma

1 saat önce

Fransa'da gazeteci Taha Bouhafs'ın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un başkent Paris'teki bir tiyatro salonunda olduğuna ilişkin sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fransa'da gazetecinin Macron'un bulunduğu yeri sosyal medyada paylaşmasına soruşturma, System.String[]

Fransa'da gazeteci Taha Bouhafs'ın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un başkent Paris'teki bir tiyatro salonunda olduğuna ilişkin sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fransız basınında yer alan haberlerde, Macron'un Paris'teki bir tiyatro salonunda bulunduğunu sosyal medyada paylaştığı gerekçesiyle dün gözaltına alınan Bouhafs'ın hakim karşısına çıktığı, ardından serbest bırakıldığı belirtildi.

Paris Savcılığının da Bouhafs'ın söz konusu paylaşımıyla ilgili soruşturma açtığı kaydedildi.

Bouhafs, Macron'un cuma akşamı Paris'teki bir tiyatro salonunda bulunduğunu sosyal medyada paylaşmış, bu nedenle de dün gözaltına alınmıştı. Bouhafs'ın bu paylaşımının ardından onlarca eylemci tiyatro salonunun önünde toplanmıştı.

Emeklik reformunu protesto eden göstericiler, Macron karşıtı sloganlar atmıştı. Göstericiler, tiyatro salonuna girmeye çalışmış ancak polis engeliyle karşılaşmıştı.

Macron, eşi Brigitte Macron ile tiyatro salonundan güvenlik güçlerinin eşliğinde ayrılabilmişti.

Bouhafs, Macron'un tiyatro salonunda bulunduğu sırada sosyal medya hesabında, "Şu an (Paris'teki) Bouffes du Nord tiyatro salonundayım. Fransa Cumhurbaşkanı'nın üç sıra arkasındayım. Bazı göstericiler buralarda ve herkesi buraya çağırıyor. Hazırlık yapılıyor. Bu akşam hareketli geçebilir." mesajını paylaşmıştı.

Fransa, Paris, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 03:10 Kaynak: AA
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