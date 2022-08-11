Fransız gazeteleri ülkeyi saran yangınları manşetlerine "kabus" ifadesiyle taşıdı - Son Dakika
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Fransız gazeteleri ülkeyi saran yangınları manşetlerine "kabus" ifadesiyle taşıdı

11.08.2022 11:47
Fransız gazeteleri ülkeyi saran yangınları manşetlerine "kabus" ifadesiyle taşıdı

Fransa'da gazeteler ülkeyi günlerdir saran, bazılarının tekrar büyüyerek hızla ormanlara sıçradığı yangınları, manşetlerine "kabus" ifadesiyle taşıdı.

Fransa'da gazeteler ülkeyi günlerdir saran, bazılarının tekrar büyüyerek hızla ormanlara sıçradığı yangınları, manşetlerine "kabus" ifadesiyle taşıdı.

Ülkenin önde gelen gazeteleri ilk sayfalarını, önceki gün Gironde bölgesinde başlayan ve 6 bin hektardan fazla ormanlık alanı saatler içinde kül eden yangınlara ayırdı.

Le Parisien gazetesi, yangını "Gironde'da yangın, bitmeyen kabus" başlığıyla görürken haberin spotunda "Temmuz ayının canavarı yangın, Landiras'ı (Gironde) için için yine yakıyor. Daha şiddetli ilerliyor. Bazıları ikinci kez, 10 bin kişi tahliye edildi." ifadelerine yer verdi.

Le Figaro gazetesi, "Kuraklık, yangınlar, buzulların erimesi" ifadesini kullandığı haberine, "Fransa, iklim değişikliğinin pençesinde" manşetini attı.

Liberation'un "Alevlerin geri dönüşü" olarak gördüğü yangın için La Depeche, "Kabus yeniden başladı", Sud Ouest ise "Kabus", "Sonu gelmeyen kabus" manşetlerini kullandı.

"Gironde ve Lande'da cehennem ateşi geri döndü" başlığını kullanan La Republique gazetesini, Ouest France, "Batı bölgesinde çok sayıda yangın çıktı", L'Est gazetesi, "Yangın Lorraines ormanlarını vurdu" başlıklarıyla takip etti.

La Voix Du Nord, ilk sayfasında "Gironde yeniden tutuştu" ifadesini kullandı. Le Courrier de yangınla mücadeleyi "İtfaiyecilerin savaşı sürüyor" şeklinde değerlendirdi.

Ülkedeki televizyonlar ve basın organlarının sosyal medya hesaplarında da yangın, günün öne çıkan konusu oldu.

Gironde bölgesinde başlayan büyük yangın ilerlemeye devam ediyor

Öte yandan Fransa basını, Landiras'ta 12 Temmuz'da başlayan ve 14 bin hektar alanı kül ettikten sonra hala tam söndürülmeyen alevlerden çıktığı belirtilen yeni bir yangının ilerlediğini duyurdu.

9 Ağustos'ta başlayan yangın nedeniyle iki günde bölgeden 10 bin kişi tahliye edildi.

Yangın söndürme uçaklarının yanı sıra 1100 itfaiyecinin de alevlerle mücadele ettiği ifade ediliyor.

Başbakan Elisabeth Borne 6 bin 800 hektar ormanlık alanı yok eden yangın nedeniyle bölgeye gideceğini açıkladı.

Ayrıca ülkedeki süpermarket zinciri Carrefour'un sahibi Alexandre Bompard, mağaza ve depo yöneticilerine, yangınla mücadeleye destek olmak isteyen; bünyelerindeki "gönüllü itfaiyecilere" izin verilmesi çağrısı yaptı.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin dün yaptığı açıklamada, Fransa'daki 10 yangından 9'unun kundaklama yoluyla çıktığını, ülkede günde 200 kadar yangının baş gösterdiğini, bunların büyük bölümünün hızla söndürüldüğünü belirtmişti.

Darmanin, gönüllü itfaiyecilere sahip kuruluşlardan destek istemişti.

Sivil Güvenlik Sözcüsü Alexandre Jouassard da dün alevlerin hızla ilerlediğini, her geçen dakika 10 futbol sahasından büyük alanın alevlere teslim olduğunu kaydetmişti.

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Kaynak: AA

Le Parisien, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransız gazeteleri ülkeyi saran yangınları manşetlerine 'kabus' ifadesiyle taşıdı - Son Dakika

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