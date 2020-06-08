Fransa'da geçen yıl polislere yönelik soruşturmalar yüzde 23,7 arttı - Son Dakika

Fransa'da Ulusal Polis Soruşturma Biriminin (IGPN) 2019'da yürüttüğü soruşturmalar bir önceki yıla göre yüzde 23,7 arttı.

IGPN'in yayımladığı raporda, birimin geçen yıl 1460 soruşturma yürüttüğü, bunlardan 868'inin polis şiddetine ilişkin olduğu belirtildi.

IGPN'in geçen yıl bir önceki yıla göre yürüttüğü soruşturmaların yüzde 23,7 arttığı, bunun gösterilerin sayısının ve şiddet olayların yükselmesinden kaynaklandığı kaydedildi.

Ulusal Polis Soruşturma Biriminin yürüttüğü soruşturmaların 399'unun ise sarı yeleklilerin gösterileri hakkında olduğu ifade edildi.

IGPN Direktörü Brigitte Juillien, yaptığı açıklamada, bugün 12 kadar polisin yargılanabileceğini söyledi.

Sarı yeleklilerin gösterileri 17 Kasım 2018'de başlamıştı. Eylemler başladığından bu yana polisin müdahalesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi gözünü kaybetti, 5 kişinin eli koptu ve yaklaşık 500 kişi yaralandı.

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, geçen yıl yaptığı açıklamada, eylemlerde polisin müdahalesi sonucu 4 kişinin gözünden ağır yaralandığını itiraf etmişti.

Polisin, sarı yeleklilerin eylemlerinde uyguladığı şiddet ülkede tartışma konusu olmuştu.