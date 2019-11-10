Son Dakika Haberleri: Fransa'da geçim sıkıntısı yaşayan bir öğrenci kendini ateşe verdi
BBC
Son Dakika Dünya Fransa'da geçim sıkıntısı yaşayan bir öğrenci kendini ateşe verdi

Fransa'da geçim sıkıntısı yaşayan bir öğrenci kendini ateşe verdi

6 saat önce

22 yaşındaki bir Fransız öğrenci kendini ateşe verdikten sonra ağır yaralandı.

Fransa'da geçim sıkıntısı yaşayan bir öğrenci kendini ateşe verdi, System.String[]

22 yaşındaki bir Fransız öğrenci kendini ateşe verdikten sonra ağır yaralandı.

Lyon kentinde bir üniversite restoranında kendini ateşe vermeden birkaç saat önce Facebook'ta maddi sıkıntılarına dair bir paylaşımda bulunan adam, katillerinin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, kendisinden önceki iki cumhurbaşkanı, aşırı sağcı Marine Le Pen ve Avrupa Birliği olduğunu söyledi.

İtfaiye görevlileri adamın yüzde 90'ının yandığını söyledi.

Lyon 2 Üniversitesi'nde okuyan genç, ayda 450 euro (yaklaşık 3 bin 430 TL) geçinmeye çalışmanın maddi yükünü kaldıracak gücü kalmadığını söyledi.

Öğrenci, Facebook paylaşımında "Bizi bölmekten başka bir şey yapmayan faşizme karşı ve eşitsizlikleri yaratan liberalizme karşı savaşalım" dedi ve medyayı da korku iklimi yaratmakla suçladı.

Genç, intihar etmek için işlet bir üniversite restoranı seçmesinin nedeninin "siyasi bir sahne hedeflemesi" olarak açıkladı.

Öğrencinin kız arkadaşı, bu planların kendisine mesajla iletilmesinin ardından polise haber verdi.

Fransa'daki öğrenci birlikleri de öğrencilerin karşılaştıkları maddi zorluklara dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Fransa, Lyon, Dünya

BBC
Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 12:30 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fransa'da üniversiteli genç kendini yaktı: Ölümümden Fransa'nın son 3 cumhurbaşkanı ve AB sorumludur
Mansur Yavaş'tan üniversite öğrencilerine ekspres hat müjdesi ABD'den Suriye açıklaması: Yaklaşık 500-600 askerimiz bölgede kalacak Nehre düşen ünlü tarihçinin sırt çantasında bir kadının kolları bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2019 19:27:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fransa'da geçim sıkıntısı yaşayan bir öğrenci kendini ateşe verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]