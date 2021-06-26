Üye Girişi
Fransa'da genç seçmenler sandığa neden gitmiyor? - Son Dakika
BBC

Fransa'da genç seçmenler sandığa neden gitmiyor?

26.06.2021 12:28
Fransa'da genç seçmenler sandığa neden gitmiyor?, System.String[]

Fransa'daki yerel seçimlerde gençler büyük oranda oy kullanmamayı tercih etti.

Paris'in merkezinde, Châtelet bölgesinde uzun boylu ve zayıf birkaç genç adam, kaykaylarının üzerinde hareketlerine çalışıyorlar.

Bazıları, Fransa'daki yerel seçimlerde ilk kez oy kullanabilecekleri yaşta. Ancak Pazar günü ilk turu olan seçimlerin ardından yapılan anketler gösterdi ki; Fransa'daki en genç seçmen kitlesinin yüzde 90'ı sandığa gitmemişti.

En gençler saymazsak, 35 yaş altında seçime katılmayanların oranı biraz daha düşük.

Seçimlerin ikinci turu bu Pazar yapılacak. Peki bu kez daha fazla katılım sağlanacak mı?

'Politika çok büyük bir yalan'

Konuştuğumuz genç seçmenlerden Jean-Lucien "Elbette ki oy vermedim, politika çok büyük bir yalan" diyerek neden oy kullanmadığını açıklıyor.

Alexandre ise "İnsanlar artık farklı şekillerde harekete geçiyor. Örneğin aktivizm, böylelikle insanların hayatına daha somut ve daha doğrudan etkide bulunabiliyorlar." diyor.

Bu seçimden bir beklentisi olmayanlar sadece Alexandre gibi en genç seçmenler değil. Fransa, üçte bir oy kullanma oranıyla tarihinin en düşük katılımlı seçimlerine şahit oldu.

Covid-19 salgını sebebiyle birçok kısıtlamanın uygulandığı ülkede pek fazla seçim kampanyası da yapılamadı. Ancak sorun buradan çok daha derinde yatıyor. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, durumu "Demokratik alarm" olarak adlandırdı.

Sandığa giden ve yaşı daha ileri seçmenler de, seçim yaptıkları adaylardan pek memnun gözükmüyor.

Paris'te yaşayan mühendis François Tessé, kime oy vereceğine karar vermekte zorlandığını söylüyor:

"Önceden belirlediğim bir fikrim yoktu. Siyaset son birkaç yılda çok değişti, eskiden daha netti."

Ana akım partilerin başarısı

İronik olan ise, geçen hafta Pazar ilk turun ardından Fransa, siyasi olarak beş yıl öncesi gibi görünüyor. Oysa seçmenler Cumhurbaşkanı Macron'un söylediği gibi "siyasi haritayı yeniden çizmesini" bekliyordu.

Fransa'nın geleneksel merkez sağ ve merkez sol partilerinin adayları, ilk turun kazananı oldu. Bu Pazar da ikinci turda yarışacaklar.

Macron'un aşırı sağcı rakibi Marine Le Pen ise tahmin edilenden çok daha az oy aldı. Cumhurbaşkanının kendi partisi ise ikinci tura çıkmakla birlikte beklenen etkiyi gösteremedi.

Siyasi analist Bruno Cautres, "Bu sadece bir başarısızlık değil, bu bir felaket" diyerek durumu değerlendiriyor:

"Macron 10, 12'den fazla bakanına yerel seçimlerde yarışma talimatı verdi. Ve çok sert bir mağlubiyet aldılar."

Bu seçim, Cautres'e göre, Macron'un oluşturduğu Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi partisinin ne kadar sınırlı etkisi olduğunu ve bölgesel köklerinin çok zayıf olduğunu gösterdi:

"Bu yeni tarz bir siyasi parti, insanlar 'bir tıkla' üye olabiliyor.

"Bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçimine bu kadar zayıf bir organizasyonla gitmek çok riskli. Daha önce bir kere işe yaramış olması, ikinci kez de yarayacağı anlamına gelmiyor."

İkinci turda hangi adayları takip etmeli?

Le Pen'in Ulusal Yürüyüş Partisi'nin ikinci turda hâlâ bir bölgeyi kazanma ihtimali var. Bu da, Fransa'da bir belediye binasından daha büyük bir alanı kontrol etmemiş bir parti için büyük bir adım.

Provence bölgesinde bir pazar yerinde kampanya yaparken Le Pen, birkaç metrede bir destekçileriyle fotoğraflar çekildi. Parti son dönemde yeni bir "Sakin ve sorumluluk sahibi" imajı yaratmaya çalışıyor, bu sebeple merkez sağdan aldığı bir siyasetçiyi de aday gösterdi.

Tüm bunların amacı, Rose gibi genç seçmenleri etkilemek.

"Kesinlikle daha az radikal" diyen Rosa, BBC'ye şunları anlatıyor:

"Etrafımda çok fazla benim gibi sağ görüşlü seçmen var. Hepimiz bu kez Ulusal Yürüyüş'e bir şans vereceğiz."

Rose gibi çok sayıda seçmen vardı ancak sonradan partiye oy vermeye karar verenlere göre eski sadık seçmenler sandığa gitmeye çok daha istekli oluyor. Belki de bu sebeple, geçen hafta Pazar günü Ulusal Yürüyüş Partisi için sandığa gidenlerin oranı bir hayli düşük kaldı.

Parti, ilk turu birinci tamamladığı tek bölge olan Provence bölgesinde de güçlü bir rakiple karşı karşıya: Merkez sağdaki Cumhuriyetçilerin adayı Muselier. Cumhuriyetçiler ilk turun en büyük kazananı oldu.

Bu seçim, seçmenlerin büyük kısmı tarafından sandığa gitmeye değer bulunmamış olsa da, siyasiler tarafından Fransa'nın 2022'deki cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi bir "aperatif" olarak görülüyor.

Fransa'da genç seçmenler sandığa neden gitmiyor?
Fransa'da genç seçmenler sandığa neden gitmiyor?
Fransa'da genç seçmenler sandığa neden gitmiyor?
Fransa'da genç seçmenler sandığa neden gitmiyor?
Fransa'da genç seçmenler sandığa neden gitmiyor?

Fransa, Merkez, Seçmen, Pazar, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Fransa'da genç seçmenler sandığa neden gitmiyor? - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR
500

Son Dakika

İstanbul Sözleşmesi'ne alternatif yeni düzenleme geliyor! Planı, 1 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan sunacak 14:00 İstanbul Sözleşmesi'ne alternatif yeni düzenleme geliyor! Planı, 1 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan sunacak Ali Koç'a oy atan Caner'den ilginç ifade: Sünnet videomla F.Bahçeli olduğumu göstereceğim 13:42 Ali Koç'a oy atan Caner'den ilginç ifade: Sünnet videomla F.Bahçeli olduğumu göstereceğim Şevval Şahin'in eski sevgilisi Marcus Aral, Sabancıların torununu denize atma olayını anlattı: Seni ülkeye sokmam dedi, ben de denize soktum çıkardım 12:45 Şevval Şahin'in eski sevgilisi Marcus Aral, Sabancıların torununu denize atma olayını anlattı: Seni ülkeye sokmam dedi, ben de denize soktum çıkardım
Cumhurbaşkanı Erdoğan 12:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sen beni çıldırtacaksın" dedi, herkes merak etti! Peki kimdir bu Muhsin? Galatasaray Başkanı Burak Elmas, İrfan Can transferinin intikamını Edin Visca ile alacak 12:10 Galatasaray Başkanı Burak Elmas, İrfan Can transferinin intikamını Edin Visca ile alacak Kanal İstanbul projesi karşıtları temel atma törenine damga vurdu! 11:58 Kanal İstanbul projesi karşıtları temel atma törenine damga vurdu! "Ya Kanal Ya İstanbul" pankartı astılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla temeli atılacak olan Kanal İstanbul için tarihi gün 11:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla temeli atılacak olan Kanal İstanbul için tarihi gün Alternatif tıp adı altında işkence! Hastanın belinden iki adet delik açıp, deri altından çamaşır ipi geçirdiler 10:48 Alternatif tıp adı altında işkence! Hastanın belinden iki adet delik açıp, deri altından çamaşır ipi geçirdiler

Son Dakika Haberleri
14:00 İstanbul Sözleşmesi'ne alternatif yeni düzenleme geliyor! Planı, 1 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan sunacak
13:57 Kıyıya vuran varil panik yarattı! Üzerinde ''Tehlikeli'' yazması mahalle sakinlerinde tedirginliğe neden oldu
13:42 Ali Koç'a oy atan Caner'den ilginç ifade: Sünnet videomla F.Bahçeli olduğumu göstereceğim
13:35 Eşini aldatan İngiliz bakanın savunması olaydan daha skandal: Sosyal mesafe kuralını ihlal ettim
12:45 Şevval Şahin'in eski sevgilisi Marcus Aral, Sabancıların torununu denize atma olayını anlattı: Seni ülkeye sokmam dedi, ben de denize soktum çıkardım
12:39 Korkunç kazada yaralı vatandaş olay yerinde unutuldu! Otomobil ve işçi servisinin çarpışması sağlık ekiplerini paniğe soktu
12:25 Geç kalacağını anlayınca yalın ayak koşmaya başladı! YKS öğrencisi son anda sınava yetişti
12:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sen beni çıldırtacaksın" dedi, herkes merak etti! Peki kimdir bu Muhsin?
12:10 Galatasaray Başkanı Burak Elmas, İrfan Can transferinin intikamını Edin Visca ile alacak
11:58 Kanal İstanbul projesi karşıtları temel atma törenine damga vurdu! "Ya Kanal Ya İstanbul" pankartı astılar
TFF Başkanı Nihat Özdemir'den Şenol Güneş'e tam destek: Seni bırakmayız hocam TFF Başkanı Nihat Özdemir'den Şenol Güneş'e tam destek: Seni bırakmayız hocam         
14:04
Kıyıya vuran varil panik yarattı! Üzerinde ''Tehlikeli'' yazması mahalle sakinlerinde tedirginliğe neden oldu Kıyıya vuran varil panik yarattı! Üzerinde ''Tehlikeli'' yazması mahalle sakinlerinde tedirginliğe neden oldu         
13:58
Eşini aldatan İngiliz bakanın savunması olaydan daha skandal: Sosyal mesafe kuralını ihlal ettim Eşini aldatan İngiliz bakanın savunması olaydan daha skandal: Sosyal mesafe kuralını ihlal ettim         
13:35
Geç kalacağını anlayınca yalın ayak koşmaya başladı! YKS öğrencisi son anda sınava yetişti Geç kalacağını anlayınca yalın ayak koşmaya başladı! YKS öğrencisi son anda sınava yetişti         
12:25
3 yıl önce 5 dönüm araziye ektiği yaban mersininden, bu yıl 250 bin lira kazanacak 3 yıl önce 5 dönüm araziye ektiği yaban mersininden, bu yıl 250 bin lira kazanacak         
12:13
Sadece 4 dakika geç kalmışlardı! İki öğrenci YKS sınavına alınmadı Sadece 4 dakika geç kalmışlardı! İki öğrenci YKS sınavına alınmadı         
12:00
Teknede aşka geldiler! İtalyan güzel Diletta Leotta ve Can Yaman arasında sıcak dakikalar yaşandı Teknede aşka geldiler! İtalyan güzel Diletta Leotta ve Can Yaman arasında sıcak dakikalar yaşandı         
11:23
Geçtiğimiz günlerde kavga eden Ciciş kardeşler, dudaktan öpüştükleri videoyu paylaştı: Biz barıştık Geçtiğimiz günlerde kavga eden Ciciş kardeşler, dudaktan öpüştükleri videoyu paylaştı: Biz barıştık         
10:55
Kıdem tazminatında sevindiren zam müjdesi! Tavan ücret 8 bin liranın üzerine çıkacak Kıdem tazminatında sevindiren zam müjdesi! Tavan ücret 8 bin liranın üzerine çıkacak         
10:31
Florya'da ilk kriz yaşandı! Mbaye Diagne'nin cevabı Fatih Terim'i çıkmaza soktu Florya'da ilk kriz yaşandı! Mbaye Diagne'nin cevabı Fatih Terim'i çıkmaza soktu         
10:27
Avukatın etek boyuna müdahale eden hakim için karar verildi Avukatın etek boyuna müdahale eden hakim için karar verildi         
10:15
Şampiyon Edirne'nin aşılama sırrını Vali Canalp verdi: Sırası geleni tek tek aradık Şampiyon Edirne'nin aşılama sırrını Vali Canalp verdi: Sırası geleni tek tek aradık         
09:34
Genç pilotun ölümünde kız arkadaşından dikkat çeken iddia: Bana yumruk attı Genç pilotun ölümünde kız arkadaşından dikkat çeken iddia: Bana yumruk attı         
09:31
Zorlu yarışma Survivor 2021'de İsmail Balaban şampiyon oldu Zorlu yarışma Survivor 2021'de İsmail Balaban şampiyon oldu         
00:44
Show Ana Haber'i bırakan Ece Üner, Kanal D'ye transfer oldu! Artık reality şov sunacak Show Ana Haber'i bırakan Ece Üner, Kanal D'ye transfer oldu! Artık reality şov sunacak         
21:14
Doktorun inanılmaz mücadelesi! Sedyenin üzerine çıktı, 12 yaşındaki çocuğu böyle kurtardı Doktorun inanılmaz mücadelesi! Sedyenin üzerine çıktı, 12 yaşındaki çocuğu böyle kurtardı         
20:05
Cumhurbaşkanı, konuşmasını dışarıdan dinlemeye çalışan vatandaşları içeri aldırdı: Polis arkadaşlar bariyerleri hemen kaldırıversin Cumhurbaşkanı, konuşmasını dışarıdan dinlemeye çalışan vatandaşları içeri aldırdı: Polis arkadaşlar bariyerleri hemen kaldırıversin         
15:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2021 14:10:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Fransa'da genç seçmenler sandığa neden gitmiyor? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement