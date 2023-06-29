Fransa'da genç sürücünün öldürülmesi sonrası güvenlik önlemleri artırıldı - Son Dakika
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Fransa'da genç sürücünün öldürülmesi sonrası güvenlik önlemleri artırıldı

29.06.2023 18:17

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Nael M. isimli genç sürücünün polis tarafından öldürülmesi üzerine ülkede başlayan olaylara müdahale etmek için 40 bin güvenlik görevlisinin görevlendirdiğini açıkladı. Olaylar sonucunda 170 polis ve jandarma yaralanırken, 180'den fazla kişi gözaltına alındı. Güvenlik güçleri, ayaklanmalara karşı mücadele etmek ve düzeni yeniden tesis etmek için gerekli teknik ve teknolojik imkanlarla donatılacak.

Fransa'da 17 yaşındaki Nael M. isimli gencin polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestolar devam ederken, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin olaylara müdahale etmek için 40 bin güvenlik görevlisinin görevlendirildiğini söyledi.

Fransa'da genç sürücünün öldürülmesi sonrası olaylara müdahale için 40 bin güvenlik görevlisi görevlendirildi

ÜLKEDE TANSİYON DÜŞMÜYOR

Fransa'da dur ihtarına uymayan Nael M. isimli 17 yaşındaki sürücünün polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından ülkede sokaklar karıştı. Pek çok şehirde tansiyon yükseldi, göstericilerle polis arasında çatışma yaşandı. Eylemciler sokaklardaki araçları, tramvay, otobüs gibi toplu taşıma araçlarının yanı sıra çöp bidonlarını ateşe verdi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILIYOR

Olaylar bir türlü yatışmayınca ülkede önlemler üst seviyeye çıkarıldı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da bu sabah, İçişleri Bakanlığında kriz birimine katıldı. Vatandaşları "sükunete" çağıran Macron, gece meydana gelen şiddet olaylarının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Fransa'da genç sürücünün öldürülmesi sonrası olaylara müdahale için 40 bin güvenlik görevlisi görevlendirildi

170 POLİS VE JANDARMA YARALANDI

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Mons-en-Baroeul kentinde basına yaptığı açıklamada, Nael M. isimli genç sürücünün öldürülmesinin ardından farklı kentlerde gece çıkan olayları anımsatarak, olaylarda 170 polis ve jandarmanın yaralandığını ve 180'den fazla kişinin gözaltına alındığını kaydetti.

40 BİN GÜVENLİK GÖREVLİSİ GÖREVLENDİRİLDİ

Darmanin, 5 bini Paris'te olmak üzere ülke genelinde toplam 40 bin jandarma ve polisin bu akşam için görevlendirildiğini belirtti. Güvenlik güçlerinin ayaklanmalara karşı mücadele etmek, gözaltına almak, düzeni yeniden tesis etmek için gerekli teknik ve teknolojik imkanlarla donatılacağını ifade eden Darmanin, tüm siyasileri vatandaşları sükunete çağırmaya davet etti.

Fransa'da genç sürücünün öldürülmesi sonrası olaylara müdahale için 40 bin güvenlik görevlisi görevlendirildi

OKUL BİNALARI VE KARAKOLLARA SALDIRDILAR

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter'da yaptığı açıklamada, gece boyunca belediye, okul binaları ve karakolların yakıldığını veya saldırıya uğradığını belirtti. Darmanin, 150 kişinin bu kapsamda gözaltına alındığını duyurarak, "Sükunete çağırmayanlar utansın." ifadesini kullandı.

POLİS ARAÇLARI ATEŞE VERİLDİ

Fransız basınındaki haberlere göre, farklı kentlerde polis ve eylemciler arasında çatışmalar yaşandı. Gece Villeurbanne kentinde bir binada yangın çıkarken, dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangının, havai fişek nedeniyle çıkmış olabileceği düşünülüyor. Neuilly-sur- Marne kentinde de belediyeye bağlı polislere ait araçların tamamı ateşe verilirken, Fresnes kentinde hapishanenin girişine havai fişek fırlatıldı ve yüzü maskeli kişiler, hapishaneye girmeye çalıştı.

Fransa'da genç sürücünün öldürülmesi sonrası olaylara müdahale için 40 bin güvenlik görevlisi görevlendirildi

POLİS MEMURU, KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN İFADEYE ÇAĞRILDI

Nanterre Savcısı Pascal Prache'ın ulusal basına yaptığı açıklamada, Nael'in ölümünden sonra savcılığın iki soruşturma başlattığını belirtti. Prache, olay sırasında görevli olan diğer 2 polisin ve arabadaki 1 kişinin de ifadelerine başvurulduğunu aktardı. Bu kapsamda güvenlik kamerası ve amatör görüntülerin de incelendiğini anımsatan Prache, olayın faili polisin tutuklu yargılanmasını talep ettiklerini kaydetti. Polisin silahını kullanmasını gerektiren koşulların oluşmadığını kaydeden Prache, "kasten öldürme" suçundan açılan ön kovuşturma kapsamında, sürücüyü vuran polisin hakime ifade vereceğini belirtti.

NE OLMUŞTU?

Polis, 27 Haziran'da, Nanterre kentinde, içinde 3 kişinin bulunduğu ve "dur" ihtarına uymayan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücüyü öldürmüştü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, gence ateş açtığından şüphelenilen polis gözaltına alınmıştı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, ateş açan polisin, aracın önünde değil ön sol koltuk hizasında olduğu görülüyor. Görüntülerde, polisin sürücüye doğrulttuğu silahı ateşlemesinin ardından aracın direğe çarptığı anlar yer alıyor.

Fransa'da genç sürücünün öldürülmesi sonrası olaylara müdahale için 40 bin güvenlik görevlisi görevlendirildi
Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Fransa'da genç sürücünün öldürülmesi sonrası güvenlik önlemleri artırıldı - Son Dakika


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