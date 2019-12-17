Fransa'da genel grev sürüyor: Polisten biber gazıyla müdahale - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fransa'da genel grev sürüyor: Polisten biber gazıyla müdahale - Son Dakika

Fransa'da genel grev sürüyor: Polisten biber gazıyla müdahale

6 saat önce

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un emeklilik reformu paketine karşı başlatılan ve devam eden genel grevde polis, eylemcilere biber gazıyla müdahale etti.

Fransa'da genel grev sürüyor: Polisten biber gazıyla müdahale, System.String[]

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un emeklilik reformu paketine karşı başlatılan ve devam eden genel grevde polis, eylemcilere biber gazıyla müdahale etti.

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un emeklilik reformu paketine karşı 5 Aralık'ta başlatılan genel grev sürüyor. Başkent Paris'te bugün düzenlenen gösterilerde polis, eylemcilere biber gazıyla müdahale etti.

Fransız hükümetinden, grevlere rağmen reformun yürürlüğe gireceğini belirtildi. Sendikalar ise hükümetin bu kararıyla 'kırmızı çizgiyi' geçtiğini duyurdu.

Görüntü Dökümü

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-Biber gazıyla müdahale görüntüleri

-Grevden detay görüntüler

-Detaylar


Emmanuel Macron, Fransa, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 10:09 Kaynak: DHA
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