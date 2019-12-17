Fransa'da genel grev sürüyor: Polisten biber gazıyla müdahale - Son Dakika
Son Dakika Dünya Fransa'da genel grev sürüyor: Polisten biber gazıyla müdahale - Son Dakika Dünya

Fransa'da genel grev sürüyor: Polisten biber gazıyla müdahale

6 saat önce

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un emeklilik reformu paketine karşı başlatılan ve devam eden genel grevde polis, eylemcilere biber gazıyla müdahale etti.

Fransa'da genel grev sürüyor: Polisten biber gazıyla müdahale, System.String[]

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un emeklilik reformu paketine karşı başlatılan ve devam eden genel grevde polis, eylemcilere biber gazıyla müdahale etti.

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un emeklilik reformu paketine karşı 5 Aralık'ta başlatılan genel grev sürüyor. Başkent Paris'te bugün düzenlenen gösterilerde polis, eylemcilere biber gazıyla müdahale etti. Fransız hükümetinden, grevlere rağmen reformun yürürlüğe gireceğini belirtildi. Sendikalar ise hükümetin bu kararıyla 'kırmızı çizgiyi' geçtiğini duyurdu.


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Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 10:12 Kaynak: DHA
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