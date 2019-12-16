Fransa'da genel grevinde hükümete 1 hafta süre verildi - Son Dakika
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Fransa'da genel grevinde hükümete 1 hafta süre verildi

6 saat önce

Fransa'da başlayan ve hükümetin 'emeklilik reformunu' protesto için 5 Aralık'ta başlayan süresiz iş bırakma grevinde, sendikalar reformu geri çekmek için hükümete 1 hafta süre verdi.

Fransa'da genel grevinde hükümete 1 hafta süre verildi, System.String[]

Fransa'da başlayan ve hükümetin 'emeklilik reformunu' protesto için 5 Aralık'ta başlayan süresiz iş bırakma grevinde, sendikalar reformu geri çekmek için hükümete 1 hafta süre verdi.

Ülke genelinde devam eden grev özellikle ulaşımı etkiliyor. Demiryolları ve metro hatlarındaki aksamalar nedeniyle başkent Paris çevresinde ve içinde trafik kuyrukları yaşamı felç ediyor. Polis ile karşı karşıya gelen grevcilere polis, sert müdahalelerde bulunuyor. Demiryolu, Taşımacılık, Maden ve Enerji ve Kimya Endüstrisi Federasyonları (CGT) hükümetin reformu geri çekmemesi halinde eylemleri ikiye katlayacaklarını ve hükümete 1 haftalık süre tanıdıklarını duyurdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------Metro hattında grevcilerin grev kıran arkadaşlarını protestosu


Aralık, Fransa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 02:29 Kaynak: DHA
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