Fransa'da genel seçimin ikinci turunda oy verme işlemi sona erdi - Son Dakika
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Fransa'da genel seçimin ikinci turunda oy verme işlemi sona erdi

19.06.2022 21:21
Fransa'da genel seçimin ikinci turunda oy verme işlemi sona erdi

Fransa'da 577 sandalyeli Ulusal Mecliste görev yapacak milletvekillerinin belirleneceği genel seçimin ikinci turu için oy verme işlemi tamamlandı.

Fransa'da 577 sandalyeli Ulusal Mecliste görev yapacak milletvekillerinin belirleneceği genel seçimin ikinci turu için oy verme işlemi tamamlandı.

Fransa'nın ana kara topraklarında, yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemi, büyük kentlerdeki vatandaşların da oy kullanmasıyla yerel saatle 20.00'de sona erdi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, yerel saatle 17.00'de seçime katılım oranının, ülke genelinde yüzde 38,11 olduğunu açıkladı. Bu oran 2017'de aynı saatte yüzde 35,33 olarak bildirilmişti.

Fransa'da genel seçimin ilk turunda bir adayın salt çoğunluğu sağlayamadığı sandalyeler için ikinci tur yapılıyor. İlk turda yüzde 12,5 ve üzeri oy alan adaylar, ikinci tura kalıyor. Bu turda en fazla oyu alan aday milletvekili seçiliyor.

Buna göre, 5 milletvekili adayı seçimin ilk turunda Ulusal Meclise girmeye hak kazandı.

Ülkede yaklaşık 48,7 milyon seçmen bulunuyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Touquet kentinde, aşırı solcu Fransa Boyun Eğmeyen Partili (LFI) Jean-Luc Melenchon Marsilya'da, aşırı sağcı Ulusal Birlik Partili (RN) Marine Le Pen Henin-Beaumont'da oyunu kullandı.

Genel seçimlerde öne çıkan iki ittifak

Melenchon'un girişimiyle LFI, Yeşiller Partisi (EEVL), Sosyalist Parti (PS) ve Komünist Partiyi (PCF) kapsayan "Sosyal ve Ekolojik Yeni Halk Birliği" (Nupes) ittifakı kuruldu.

Nupes ittifakı, mecliste salt çoğunluk olan 289 sandalyeyi alarak, Melenchon'un başbakan olarak atanmasını hedefliyor.

Macron'un partisi Cumhuriyet Yürüyüşü (LREM) etrafında da Horizons (Ufuklar) ve Demokrasi Hareketi (MoDem) partilerinden oluşan "Birlikte" (Ensemble) adı verilen konfederasyon oluşturuldu.

Macron'un vaatlerini yerine getirebilmesi için, genel seçimlerde mecliste salt çoğunluğu sağlayabilmesi ve hükümeti kurabilmesi büyük önem taşıyor.

Öte yandan seçimin ikinci turuna kalan Fransa Başbakanı Elisabeth Borne'un yanı sıra aday olan 14 bakandan, milletvekili seçilemeyenlerin kabineden istifa edecekleri daha önce belirtilmişti.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Fransa'da genel seçimin ikinci turunda oy verme işlemi sona erdi - Son Dakika
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