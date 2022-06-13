Fransa'da genel seçimin ilk turunda iktidar ve muhalefetin oy oranı başa baş görülüyor

Fransa'da İçişleri Bakanlığının açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, genel seçimin ilk turu Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un etrafında toplanan Ensemble (Birlikte) ittifakı ile aşırı solcu Jean-Luc Melenchon'un girişimiyle kurulan Nupes ittifakının oy oranı başa baş görülüyor.

Bakanlığın açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, ülkede dün ilk turu düzenlenen seçimde kullanılan oyların tamamı sayıldı.

Meclis çoğunluğunun 289 milletvekili ile sağlandığı ülkede, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un etrafında toplanan Ensemble ittifakı oyların yaklaşık yüzde 25,75'ini (5 milyon 857 bin 561) aldı.

Melenchon'un girişimiyle Boyun Eğmeyen Fransa (LFİ), Yeşiller Partisi (EEVL), Sosyalist Partisi (PS) ve Komünist Partisini (PCF) kapsayan "Sosyal ve Ekolojik Yeni Halk Birliği" (Nupes) ittifakının yüzde 25,66 (5 milyon 836 bin 202 oy) ile Ensemble'yi yakından takip ediyor. Ensemble ile Nupes arasında yaklaşık 20 bin oy farkı bulunuyor.

Aşırı sağcı Ulusal Birliğin (RN) oy oranı yüzde 18,68'i bulurken, Merkez sağdaki Cumhuriyetçiler Partisi (LR) yüzde 10,42'de kaldı.

Sandığa gitmeyenlerin oranı rekor düzeyde

48,9 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede sandığa gitmeyenlerin sayısı yüzde 52,49 oldu. Buna göre, seçmenlerin yarısından fazlası oy kullanmadı.

Bu yılki milletvekili genel seçiminin ilk turu 5. Cumhuriyet döneminde sandığa gitmeyen seçmen bakımından en yüksek oran olarak kayda geçti. Sandığa gitmeyenlerin oranı 2017'de aynı turda yüzde 51,29 idi.

Bakanlığının oy sayımına itiraz

LCİ kanalına konuşan, Nupes milletvekili adaylarından Manuel Bompard, İçişleri Bakanlığının yayımladığı seçim sonuçlarında bazı Nupes adaylarının oylarının ittifak bünyesinde sayılmadığını ileri sürdü.

Bompard, Nupes'in ilk turda Ensemble'den yaklaşık yüzde 1 farkla önde yer aldığını ve ülkenin birinci siyasi oluşumu olduğunu savundu.

5 yeni milletvekili ilk turda seçildi

Nupes'ten 4, Ensemble'den 1 milletvekili adayı ilk turda seçilerek, Ulusal Meclis'e girmeye hak kazandı.

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne'un yanı sıra kabinede milletvekili adayı olan 14 bakan genel seçimin ikinci turuna kaldı.

Milletvekili seçilemeyen başbakan da dahil bakanların kabineden istifa edecekleri daha öncesinde belirtilmişti.

Aşırı sağcı lider Le Pen ikinci tura kaldı

Aşırı sağcı lider Marine Le Pen, milletvekili koltuğu için yarıştığı Pas-de-Calais vilayetinin 11. seçim bölgesinde yüksek oy oranı alarak ikinci tura kalmaya hak kazandı.

Bir diğer aşırı sağcı milletvekili adayı Eric Zemmour ise seçimin ilk turunda elendi.

Seçime ilk turda veda edenler arasında eski Başbakan Manuel Valls ile eski Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer de yer aldı.

Sandık çıkışı anketlerine göre Macron'un ittifakı mecliste çoğunluğu elde edemeyebilir

Ifop şirketinin dün yerel saatle 21.00'de verdiği sandık çıkışı anketleri, ilk turda Ensemble ittifakının, 577 sandalyeli Ulusal Meclis'te çoğunluğu kazanamayabileceğini gösterdi.

Sandık çıkışı anketlerine göre, Ensemble, Ulusal Meclis'e 275 ila 310 milletvekilli gönderebiliyor.

Öte yandan, Nupes ittifakının meclise taşıyacağı milletvekili sayısı 175 ila 205 şeklinde görünüyor.

Merkez sağdaki LR, Bağımsızlar ve Demokratlar Birliği (UDI) dahil çeşitli sağ partileri mecliste temsil edecek toplam milletvekili sayısı 45 ila 65 olurken, aşırı sağcı RN 15 ila 30 milletvekili çıkarabiliyor.

Seçimde 6 bin 293 adayın milletvekili olmak için yarıştığı ilk turda, bir adayın salt çoğunluğu sağlayamadığı sandalyeler için ikinci tur yapılacak.

Seçimin 19 Haziran'da düzenlenecek ikinci turuna, yüzde 12,5 ve üzeri oy alan adaylar katılabilecek. Bu turda en fazla oyu alan aday milletvekili seçilecek.

Seçim sonucunda çoğunluk olan 289 milletvekili ve fazlasını alan parti (veya ittifak) hükümeti kurabilecek.