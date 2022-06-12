Fransa'da genel seçimin ilk turunda Macron'un ittifakı mecliste çoğunluğu elde edemeyebilir - Son Dakika
Üye Girişi

Fransa'da genel seçimin ilk turunda Macron'un ittifakı mecliste çoğunluğu elde edemeyebilir

12.06.2022 23:55
Fransa'da genel seçimin ilk turunda Macron'un ittifakı mecliste çoğunluğu elde edemeyebilir

Fransa'daki genel seçimlerin ilk turu tamamlanırken, sandık çıkışı anketlerine göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un etrafında toplanan Ensemble (Birlikte) ittifakı ulusal mecliste çoğunluğu elde edemeyebilir.

Fransa'daki genel seçimlerin ilk turu tamamlanırken, sandık çıkışı anketlerine göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un etrafında toplanan Ensemble (Birlikte) ittifakı ulusal mecliste çoğunluğu elde edemeyebilir.

Ipsos-Sopra Steria şirketlerinin yerel saatle 20.00'de verdiği sandık çıkışı anketleri, ilk turda Ensemble ittifakının, 577 sandalyeli ulusal mecliste çoğunluğu kazanamayabileceğini gösteriyor.

Sandık çıkışı anketlerine göre, Ensemble, ulusal meclise 255 ila 295 milletvekilli sokabiliyor.

Öte yandan, aşırı solcu Jean-Luc Melenchon'un girişimiyle LFİ, Yeşiller Partisi (EEVL), Sosyalist Partisi (PS) ve Komünist Partiyi (PCF) kapsayan "Sosyal ve Ekolojik Yeni Halk Birliği" (Nupes) ittifakının meclise taşıyacağı milletvekili sayısı 150 ila 190 görünüyor.

Merkez sağdaki Cumhuriyetçiler Partisi (LR), Bağımsızlar ve Demokratlar Birliği (UDI) dahil çeşitli sağ partileri mecliste temsil edecek toplam milletvekili sayısı 50 ila 80 olurken, aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) 20 ila 45 milletvekili çıkarabiliyor.

Ipsos-Sopra Steria sandığa gitmeyen seçmen oranını da yüzde 52,3 olarak veriyor.

Ifop-Fiducial şirketlerinin sandık çıkış anketlerine göre de Ensemble ittifakının mecliste elde edebileceği sandalye sayısı 275 ila 310 görünürken, Nupes'ın, 180 ila 210 sandalye elde etmesi öngörülüyor.

Bu ankete göre, LR, UDİ dahil çeşitli sağ partilerin toplam milletvekili sayısı 40 ila 60'ta kalırken, RN tek başına 5 ila 25 milletvekili çıkarabiliyor.

Sonuçlar açıklandıktan sonra konuşan Melenchon, Macron'un liderliğindeki ittifak için "ilk turun sonunda yenildi ve mağlup oldu" ifadelerini kullandı.

Aşırı sağcı lider Le Pen ikinci tura kaldı

İlk turda aşırı sağcı lider Marine Le Pen, milletvekili koltuğu için yarıştığı Pas-de-Calais vilayetinin 11. seçim bölgesinde yüksek oy oranı alarak ikinci tura kalmaya hak kazandı.

Henin-Beaumont kentinden konuşan Le Pen, Ensemble ve Nupes ittifaklarının başa baş olduğu seçim bölgelerinde, seçmenine bu ittifaklardan herhangi birine oy vermeme çağrısında bulundu.

Bir diğer aşırı sağcı milletvekili adayı Eric Zemmour ise seçimin ilk turunda elendi.

Seçimde 6 bin 293 adayın milletvekili olmak için yarıştığı ilk turda, bir adayın salt çoğunluğu sağlayamadığı sandalyeler için ikinci tur yapılacak.

Seçimlerin 19 Haziran'da düzenlenecek ikinci turuna, yüzde 12,5 ve üzeri oy alan adaylar katılabilecek. Bu turda en fazla oyu alan aday milletvekili seçilecek.

Seçimlerin sonucunda çoğunluk olan 289 milletvekili ve fazlasını alan parti (veya ittifak), hükümeti kurabilecek.

Ülkede yaklaşık 48,7 milyon seçmen bulunuyor.

YORUMLAR
500
Fransa'da milletvekili genel seçiminde sandıklar kapandı Fransa'da milletvekili genel seçiminde sandıklar kapandı Fransa genel seçimleri: Birleşen sol kesim Macron'u zorlayacak mı? Fransa genel seçimleri: Birleşen sol kesim Macron'u zorlayacak mı?
Kaynak: AA

Emmanuel Macron, Milletvekili, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'da genel seçimin ilk turunda Macron'un ittifakı mecliste çoğunluğu elde edemeyebilir - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:47 Form geçici klas kalıcı! 57 yaşındaki Hagi gösteri maçında eski günlerinden bir demet sundu
22:39 Ankara'da devam eden sağanak yağış sebebiyle eğitime ara verildi! Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi
21:56 Van 5,0 şiddetindeki depremle sarsıldı! Çevre illerden de hissedildi
21:46 Ankara Esenboğa Havalimanı'nda korku dolu anlar! Çıkan hortum sonucu uçaklar piste iniş yapamadı
21:40 Konyaspor Başkanı Özgökçen'den Abdülkerim Bardakçı'nın transferiyle ilgili açıklama: Beşiktaş'tan teklif var, Fener ile yalnızca görüşme var
21:04 Jorge Jesus istedi Ali Koç emri verdi: Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki duvarlara kazanılan şampiyonluklar eklendi
20:33 Erdoğan, "Muhalefet neden aday çıkartamıyor?" sorusunu yanıtladı: Bunlar YSK seçimi ilan edene kadar adaylarını açıklayamazlar
20:29 PSG, Pochettino ile yollarını ayırıp Zidane'ı takımın başına getiriyor! 3 yıl için servet ödeyecekler
19:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "genç tabanları yok" eleştirisine yanıt: 1 buçuk milyon gençlik kolları üyemiz var
19:33 Yaşadığı kaza sonucu Formula 2 yarışına veda eden Cem Bölükbaşı'nın rakibi Nissany'den skandal sözler! "Pistte bir aptal var"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 00:01:36. #1.13#
SON DAKİKA: Fransa'da genel seçimin ilk turunda Macron'un ittifakı mecliste çoğunluğu elde edemeyebilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement