Fransa'da genel seçimin kesin olmayan sonuçları sonrası ilk tepkiler - Son Dakika
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Fransa'da genel seçimin kesin olmayan sonuçları sonrası ilk tepkiler

20.06.2022 01:56
Fransa'da genel seçimin kesin olmayan sonuçları sonrası ilk tepkiler

Fransa'da genel seçimin ikinci turunun sona ermesi ve ilk sandık çıkış anketlerinin yayımlanmasıyla, ülkenin önde gelen siyasi isimleri açıklamalarda bulundu.

Fransa'da genel seçimin ikinci turunun sona ermesi ve ilk sandık çıkış anketlerinin yayımlanmasıyla, ülkenin önde gelen siyasi isimleri açıklamalarda bulundu.

İfop-Fiducial şirketlerinin yerel saatle 22.10'da verdiği sandık çıkışı anketleri, ikinci turda Ensemble ittifakının, 577 sandalyeli Ulusal Mecliste çoğunluğu kazanamayacağını gösteriyor.

Sandık çıkışı anketlerine göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ensemble (Birlikte) ittifakı, Ulusal Meclise 235 ila 240 milletvekilli sokabiliyor. Seçimlerin sonucunda çoğunluk olan 289 milletvekili ve fazlasını alan parti (veya ittifak), hükümeti kurabilecek.

Öte yandan, aşırı solcu Jean-Luc Melenchon'un girişimiyle Boyun Eğmeyen Fransa (LFİ), Yeşiller Partisi (EEVL), Sosyalist Partisi (PS) ve Komünist Partiyi (PCF) kapsayan "Sosyal ve Ekolojik Yeni Halk Birliği" (Nupes) ittifakının meclise taşıyacağı milletvekili sayısı 157 ila 163 görünüyor.

Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) mecliste temsil edecek milletvekili sayısı 85 ila 90 arası olurken, merkez sağdaki Cumhuriyetçiler Partisi (LR) ve müttefik partilerinin toplam 65 ila 70 milletvekili çıkarabiliyor.

Genel seçimin ikinci turuna ilişkin açıklama yapan Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, "5. Cumhuriyet dönemince Ulusal Meclis'in hiçbir zaman böyle bir siyasi konfigürasyon görmedi. Hem ulusal hem de uluslararası düzeyde yüzleşmemiz gereken zorluklar göz önüne alındığında bu durum ülkemiz için bir risk oluşturuyor." dedi.

Borne, bu oylamaya saygı duyulması ve gereken sonuçların çıkarılması gerektiğini ifade ederek, yeni meclisteki merkezi güç olduklarını, yarından itibaren "eylem çoğunluğu" kurmak için çalışacaklarını kaydetti.

Sonuçlar açıklandıktan sonra konuşan Melenchon, "olağanüstü ve beklenmedik bir durumla" karşı karşıya olduklarını vurgulayarak, Macron'un ittifakının "bozguna uğradığını" ifade etti.

Melenchon, Macron'a atfen, "ülkenin kolunu bükmüş kişiyi alaşağı ederek" siyasi hedeflerine bir aydan kısa bir sürede ulaştıklarını dile getirdi.

Sandığa gitmeyen seçmen oranın hala çok yüksek olduğunu söyleyen Melenchon, nüfusun büyük çoğunluğunun yüzünü kime doğru çevireceğini bilmediği değerlendirmesinde bulundu.

Melenchon, seçimde Nupes'ün birinci veya ikinci geldiğinin henüz netleşmediğini belirterek, Macron'un cephesinin seçimde başarısız olduğunu söyledi.

Basının aktardığı kesin olmayan sonuçlara göre, milletvekili koltuğu için yarıştığı Pas-de-Calais vilayetinin 11. seçim bölgesinde galip gelen aşırı sağcı RN partili Marine Le Pen, Henin-Beaumont kentinden konuşma yaptı.

Le Pen, "Halk, Meclis'e RN milletvekillerinden çok güçlü bir parlamenter grup göndermeye karar verdi, böylelikle (Meclis) daha milli hale geldi. Bu grup, siyasi ailemizin tarihindeki en büyük (parlementer) grup olacak." dedi.

"Macron'u azınlık cumhurbaşkanı yaparak, ülkeyi tek partili bir yönetimden korumak", "siyasi yeniden yapılanmayı sürdürmek", "Macron ve aşırı sola karşı kararlı bir muhalefet grubu oluşturmak" şeklindeki 3 amaçlarına ulaştıklarını kaydeden Le Pen, Meclis'e girecek olan yeni RN milletvekillerinin Macron dönemi sona erdiğinde iktidara gelecek olan "yeni siyasi elitin öncüleri" olacağını ifade etti.

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Fransa'da Macron'un ittifakı mecliste salt çoğunluğu sağlayamıyor Fransa'da Macron'un ittifakı mecliste salt çoğunluğu sağlayamıyor Fransa'da genel seçimin ikinci turunda oy verme işlemi sona erdi Fransa'da genel seçimin ikinci turunda oy verme işlemi sona erdi
Kaynak: AA

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