Fransa'da art arda başlayan iki yangında kundaklama şüphesi - Son Dakika
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Fransa'da art arda başlayan iki yangında kundaklama şüphesi

28.07.2022 12:46
Fransa'da art arda başlayan iki yangında kundaklama şüphesi

Fransa'da Giron'da yaklaşık 21 bin hektarlık alanı kül eden yangınlar söndürülmemişken, Ardeche ile Herault bölgelerinde başlayan ve yüzlerce hektarlık yeşil alanın zarar gördüğü yangınlarda kundaklanma şüphesi üzerinde duruluyor.

Fransa'da Giron'da yaklaşık 21 bin hektarlık alanı kül eden yangınlar söndürülmemişken, Ardeche ile Herault bölgelerinde başlayan ve yüzlerce hektarlık yeşil alanın zarar gördüğü yangınlarda kundaklanma şüphesi üzerinde duruluyor.

France 24'teki habere göre, Ardeche bölgesinde 1000 hektarlık alanın etkilendiği yangında 600 kadar itfaiyeci ve 6 yangın uçağı mücadele veriyor. Yangın nedeniyle 350 kişi bölgedeki turistik köy ve kamp alanından tahliye edildi.

Alevlerin ilerlemediği bilgisi paylaşılırken, bölgeyi kundakladığından şüphelenilen 1 kişi gözaltına alındı.

France 3'ün haberine göre, Aubenas bölgesi jandarma ekipleri, yangının başladığı noktaya yakın yerde 1 kişiyi onu fail durumuna sokabilecek malzemelerle aracı içinde gözaltına aldı.

Herault bölgesindeki yangında da kundaklama şüphesi

Güneydeki Herault bölgesinde de 800 hektarlık alanın etkilendiği yangında da kundaklama şüphesi hakim. İlerlemesi durdurulan yangın, henüz kontrol altına alınmış değil.

Franceinfo'ya konuşan Gignac Belediye Başkanı Jean-François Soto, doğal rezerv alanının da bulunduğu bölgenin kundaklandığından şüphelendiklerini belirtti.

Yetkililer, bölgede yüksek yangın riski nedeniyle "alarm durumuna" geçildiğini bildirdi.

Ülke tarihinin en büyük yangınlarından 2'si hala söndürülemedi

Gironde bölgesinde de yaklaşık 21 bin hektar alanın yandığı ve 35 binden fazla kişinin tahliyesine neden olan La Teste-De-Buch ve Landiras yangınları hala söndürülmüş değil.

Ülke tarihinin en büyük yangınları arasında olduğu belirtilen afette, alevlerin ilerleme kaydetmediği belirtiliyor.

Fransa'nın Quimper bölgesi savcısı Carine Halley, 18 Temmuz'da Finistere ve Brennilis bölgelerinde başlayan yangınların kundaklama sonucu çıktığını açıklamıştı.

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Kaynak: AA

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