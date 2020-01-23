Fransa'da Gloria kasırgası nedeniyle 1750 kişi evinden tahliye edildi - Son Dakika
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Fransa'da Gloria kasırgası nedeniyle 1750 kişi evinden tahliye edildi

6 saat önce

Fransa'nın güney bölgeleri Aude ve Pyrenees-Orientales'de etkisini gösteren "Gloria" kasırgası nedeniyle 1750 kişi evinden tahliye edildi.

Fransa'da Gloria kasırgası nedeniyle 1750 kişi evinden tahliye edildi, System.String[]

Fransa'nın güney bölgeleri Aude ve Pyrenees-Orientales'de etkisini gösteren "Gloria" kasırgası nedeniyle 1750 kişi evinden tahliye edildi.

Gloria kasırgası, İspanya'dan sonra Fransa'nın güney bölgesinde etkisini artırdı.

Fransa Meteoroloji Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre İspanya'nın sınırında bulunan Aude ve Pyrenees-Orientales bölgelerinde en yüksek derece olan "kırmızı alarma" geçildi.

Bazı kentlerde etkili yağmur nedeniyle seller meydana geldiği, 1750 kişinin evinden tahliye edildiği belirtildi.

Pyrenees-Orientales Valiliğinden yapılan açıklamada, bölgede bin eve hala elektrik verilemediği kaydedildi.

Yetkililer, Aude ve Pyrenees-Orientales bölgelerinde öğrencilerin okula gitmemesini istedi.

İspanya'da Gloria kasırgası 9 kişinin ölümüne ve 80'den fazla kişinin de yaralanmasına neden oldu.

İspanya, Fransa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 04:46 Kaynak: AA
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