Fransa'da Gloria kasırgası nedeniyle bin ev elektriksiz kaldı - Son Dakika
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Fransa'da Gloria kasırgası nedeniyle bin ev elektriksiz kaldı

11 dakika önce

Fransa'nın güney bölgesi Pyrenees-Orientales'de etkisini gösteren "Gloria" kasırgası nedeniyle bin eve elektrik verilemiyor.

Fransa'da Gloria kasırgası nedeniyle bin ev elektriksiz kaldı, System.String[]

Fransa'nın güney bölgesi Pyrenees-Orientales'de etkisini gösteren "Gloria" kasırgası nedeniyle bin eve elektrik verilemiyor.

Gloria kasırgası, İspanya'dan sonra Fransa'nın güney bölgesini etkisi altına aldı.

Fransız basınındaki haberlere göre, İspanya sınırında bulunan ve Perpignan, Lamanere ve Porta gibi yerleşim bölgelerinin yer aldığı Pyrenees-Orientales bölgesinde kasırga nedeniyle bin ev elektriksiz kaldı.

Kar yağışının etkili olduğu bölgedeki birçok ilde yollar ulaşıma kapandı. Fransa'yı İspanya'ya bağlayan A9 otoyolunda da Perpignan ile Boulou arasında ulaşım sağlanamıyor.

Bölgede kar yağışının birkaç gün daha etkili olması bekleniyor.

İspanya'da, Gloria kasırgası nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetmiş, 33 kentte de alarma geçilmişti.

İspanya, Fransa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 04:58 Kaynak: AA
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