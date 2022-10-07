Fransa'da göçmen destekçileri Paris Belediyesi binasında eylem yaptı - Son Dakika
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Fransa'da göçmen destekçileri Paris Belediyesi binasında eylem yaptı

07.10.2022 17:50
Fransa'da göçmen destekçileri Paris Belediyesi binasında eylem yaptı

Fransa'da başkent Paris'in belediye binası, göçmenlere yardım topluluğu La Chapelle Debout tarafından işgal edildi.

Fransa'da başkent Paris'in belediye binası, göçmenlere yardım topluluğu La Chapelle Debout tarafından işgal edildi.

Paris'te, La Chapelle Debout topluluğu, bir grup düzensiz göçmenle birlikte Paris belediye binasında eylem yaptı.

Topluluğun açıklamasında, Paris'te "göçmenler büyükelçiliği" adı verilen bir binada kalan düzensiz göçmenlerin buradan atılma riskiyle karşı kaşıya olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, göçmenler adına "Hükümet bizi sokaktan topluyor ve ardından sokağa atıyor." ifadesine yer verildi.

Paris Belediyesinin konut, acil barınma ve mültecilerin korunmasından sorumlu Başkan Yardımcısı Ian Brossat'ın "göçmenler büyükelçiliği" sakinlerine barınmalarının sağlanacağı konusunda verdiği söz hatırlatılırken "Ona, bu sözlerini yerine getirtmek için buradayız." denildi.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'nun kabinesinin protestocuların bir temsilcisiyle görüşmeyi, tüm eylemcilerin binayı terk etmesi şartıyla kabul ettiğini belirtildi. Protestocular ise herkes için gerçek çözümler garanti edilmeden binadan çıkmayacaklarını açıkladı.

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Kaynak: AA

Fransa, Paris, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'da göçmen destekçileri Paris Belediyesi binasında eylem yaptı - Son Dakika

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