Fransa'da göçmen kampı tahliyesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fransa'da göçmen kampı tahliyesi - Son Dakika

Fransa'da göçmen kampı tahliyesi

6 saat önce

Göçmenlerin tahliye edilmesinden detaylar Kamp yerinden detaylar Göçmenlerin kaldığı çadırları kontrol eden polislerden detay Göçmenlerin otobüslerle tahliyesi detaylar PARİS - Fransa'nın başkenti Paris'in kuzeyinde göçmenlerin yaşadığı kamp polisler tarafından tahliye edildi.

Göçmenlerin tahliye edilmesinden detaylar

Kamp yerinden detaylar

Göçmenlerin kaldığı çadırları kontrol eden polislerden detay

Göçmenlerin otobüslerle tahliyesi detaylar

PARİS - Fransa'nın başkenti Paris'in kuzeyinde göçmenlerin yaşadığı kamp polisler tarafından tahliye edildi.

Fransa'da göçmen kampı tahliyesi

Fransa, Paris, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 01:33 Kaynak: AA
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