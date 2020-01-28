Fransa'da göçmen kampı tahliyesi - Son Dakika

Fransa'da göçmen kampı tahliyesi
6 saat önce
Göçmenlerin tahliye edilmesinden detaylar Kamp yerinden detaylar Göçmenlerin kaldığı çadırları kontrol eden polislerden detay Göçmenlerin otobüslerle tahliyesi detaylar PARİS - Fransa'nın başkenti Paris'in kuzeyinde göçmenlerin yaşadığı kamp polisler tarafından tahliye edildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 01:33 Kaynak: AA
Göçmenlerin tahliye edilmesinden detaylar
Kamp yerinden detaylar
Göçmenlerin kaldığı çadırları kontrol eden polislerden detay
Göçmenlerin otobüslerle tahliyesi detaylar
PARİS - Fransa'nın başkenti Paris'in kuzeyinde göçmenlerin yaşadığı kamp polisler tarafından tahliye edildi.
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