Fransa'da göçmenlerin oturum izni için düzenlediği gösteride 92 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Ülkede Kovid-19 tedbirleri kapsamında 10'dan fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanmıştı.

Fransa'da göçmenler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında resmi yerlerin kapalı olması nedeniyle oturum izinlerine ilişkin işlemleri gerçekleştiremiyor.

Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, başkentteki eylemde 92 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Gösteride polisle eylemcilerin arasında arbede yaşandı. Polis , protestoculara biber gazıyla müdahale etti.

Kendilerine oturum izni verilmesini talep eden göstericiler, hükümet karşıtı slogan attı.

Gösteri yasağına rağmen çok sayıda derneğin çağrısıyla Madeleine Meydanı'nda toplanan binlerce eylemci, Republique Meydanı'na yürüdü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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