Fransa'da "Gönüller Sultanı Mevlana'dan Günümüze Mesajlar" etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Fransa'da "Gönüller Sultanı Mevlana'dan Günümüze Mesajlar" etkinliği düzenlendi

Fransa'nın başkenti Paris'te, sanal ortamda "Gönüller Sultanı Mevlana'dan Günümüze Mesajlar" etkinliği düzenlendi.

Fransa'da

Fransa'nın başkenti Paris'te, sanal ortamda "Gönüller Sultanı Mevlana'dan Günümüze Mesajlar" etkinliği düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) ve öğrenci derneği EFA'nın ortaklaşa düzenlediği etkinlik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Instagram üzerinden yapıldı.

Türkiye'den programa canlı katılan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Safran, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Kovid-19 salgını döneminde birçok ülkeye yardım eli uzattığını vurguladı.

Safran, Türkiye'nin Fransa'ya da yardımda bulunduğunu belirterek, "Biz bu süreci güzel sürdürüyoruz. Allah'ın izniyle de güzel kapatacağız. Avrupa'da okulları kapatan ilk ülke biz olduk. İlk toplu görüşmeleri ve toplu faaliyetleri iptal eden biz olduk. Bizim bu tür önlemlerimiz sayesinde vaka ve ölü sayısında diğer ülkelere göre ciddi oranda azalma görebiliyoruz. İnşallah bu süreci daha güzel şekilde yürütüp sonlandıracağız." dedi.

Yurt dışında Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden 474 Türk vatandaşı olduğunu belirten Prof. Dr. Safran, "Bunların 350'sinin naaşını Türkiye'ye getirip defnettik. 103 ülkeden 65 bin vatandaşımızı ülkemize kavuşturduk." diye konuştu.

Salgın sürecinde, Fransa ile eğitim konusunda iş birliğini çok iyi yürüttüklerini kaydeden Safran, "Türkiye (eğitim) çok güzel bir örnek oldu. Türkiye, Çin'den sonra dünyada uzaktan eğitim yapan tek ülke oldu." ifadelerini kullandı.

Safran, bununla gurur duyulabileceğini belirterek "Mütevazı olmaya gerek yok. Çok büyük iş başardığımıza inanıyorum. Bunu da herkes takdir etti." değerlendirmesinde bulundu.

"Her zorluğun sonunda bir ışık vardır"

Bakan Yardımcısı Safran, UNESCO'nun, 2007'yi, Mevlana'nın doğumunun 800. yılı dolayısıyla "Mevlana yılı" ilan ettiğini hatırlatarak büyük mutasavvıfın Mesnevi'sinin ilk çevirisinin, Fransızcaya yapıldığına dikkati çekti.

Mevlana'nın "Her zorluğun sonunda bir ışık vardır." sözünü hatırlatan Safran, Kovid-19 salgınına ilişkin, "Gerçekten bugün dünya zorluklar içerisinde. Tarihte iki büyük dünya savaşı yaşandı ancak insanlar bu kadar felakete sürüklenmemişti. Birçok salgın olmuştu ancak insanlar bu derecede tedirgin olup evlere kapanmamıştı. Bu, çok büyük bir felaket oldu. İnşallah insanlık, ülkemiz ve vatandaşlarımız bundan kurtulur." dedi.

Safran, Türkiye'nin ve dünyanın Kovid-19'dan yakın zamanda kurtulacağına inandığını dile getirdi.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nihat Öztoprak ise insanlık hayatı devam ettiği sürece Mevlana'nın izinden gideceklerinin bulunacağını dile getirdi.

Öztoprak, Batı'da Rumi olarak bilinen Mevlana'nın hayatını anlattı.

Hüsameddin Çelebi'nin Mevlana'nın hayatında önemli bir yeri olduğunu ifade eden Öztoprak, Mevlana'nın hayatının, insanlar için bir mesaj taşıdığını söyledi.

Öztoprak, Mesnevi'nin ise kainatı anlatmaya çalışan bir kitap olduğunu söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Ney Sanatçısı Pelin Başar ve Paris Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği Türkçe ve Türk Kültürü Öğretmeni Mustafa Caner Sezgin de mini konser verdi.

Programda bazı öğretmen ve öğrenciler de Mevlana şiirleri okudu.

Mevlana Celaleddin Rumi, Türkiye, Fransa, Paris, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.05.2020 09:46 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa'da 'Gönüller Sultanı Mevlana'dan Günümüze Mesajlar' etkinliği düzenlendi - Son Dakika

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