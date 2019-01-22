Son Dakika Haberleri: Fransa'da Google'a 50 Milyon Euroluk Ceza

Fransa'da Google'a 50 Milyon Euroluk Ceza

42 dakika önce

– Fransa, Google'a Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) yaptırımlarına uymadığı gerekçesiyle 50 milyon euro para cezası verdi.

Fransa'da Google'a 50 Milyon Euroluk Ceza, System.String[]
Fransa, Google'a Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) yaptırımlarına uymadığı gerekçesiyle 50 milyon euro para cezası verdi.

Fransa kişisel veri koruma otoritesi CNIL, iki sivil toplum kuruluşunun Google'ın "özellikle reklam özelleştirme süreci olmak üzere hizmet verdiği kullanıcıların kişisel verilerini koruma sürecinde yasal bir temeli olmadığı" iddiasının ardından, dünyanın önde gelen arama motorunun iki GDPR kuralını yerine getirmediğine karar verdi. Yapılan incelemelerin ardından CNIL, Google'ın veri onayı bilgisini "kullanıcı için kolayca erişilebilir" ve "açık ve kapsayıcı" olarak sunmadığını ve bu sebeple "şeffaflık ve bilgi" temelli GDPR yaptırımlarını ihlal ettiğini duyurdu. CNIL ayrıca, Google'ın kullanıcıların "yeterince bilgilendirilmemesi" ve "açık ve kesin" olarak verilmemesi sebebiyle, söz konusu veri koruma onayının kullanıcılardan "yasal olarak elde edilmediğini" ortaya koydu.

Avrupa Komisyonu, geçen haftalarda Google'ın dijital reklam pazarındaki belirleyici olduğu iddia edilen konumu sebebiyle şirkete ceza vermeye hazırlandığı söylenmişti. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:11 Kaynak: DHA

Avrupa Birliği, Fransa, Google, Ekonomi
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