Fransa'da gösteri uçağı düştü
15 dakika önce
Fransa'da gösteri uçağı, havalimanına inişi sırasında yol kenarına düştü.
Fransa Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 03:35 Kaynak: DHA
'da gösteri uçağı, havalimanına inişi sırasında yol kenarına düştü.
Olay, Fransa'nın güneyinde bulunan Perpignan şehrinin Rivesaltes Havalimanı'nda meydana geldi. Fransa Hava Kuvvetleri'ne bağlı, 'Patrouille de France' birimine ait gösteri uçağı havalimanına iniş yaparken yol kenarına düştü.
Uçağın pilotunun yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Düşüşün ardından alev alan uçağa itfaiye ekipleri müdahale ederken, uçağın düştüğü yol trafiğe kapatıldı.
Trenin geldiğini son anda fark eden yaşlı çiftçi, raylara yatarak hayatta kaldı Karın ağrısıyla doktora giden Hintli kadının midesinden aksesuar, bozuk para ve kol saati çıktı Pitbullun 6 yaşındaki çocuğa saldırması kameraya yansıdı Trump, Suudi Arabistan tasarılarını veto etti