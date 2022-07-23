Fransa'da göstericiler ETA üyesi mahkumların salıverilmesi için havalimanını kapattı - Son Dakika
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Fransa'da göstericiler ETA üyesi mahkumların salıverilmesi için havalimanını kapattı

23.07.2022 15:27
Fransa'da göstericiler ETA üyesi mahkumların salıverilmesi için havalimanını kapattı

Fransa'nın Nouvelle-Aquitaine bölgesinde Bask bölgesi bağımsızlık yanlıları, 2018'de kendini fesheden silahlı terör örgütü ETA üyesi mahkumların serbest bırakılması için havalimanını bastı.

Fransa'nın Nouvelle-Aquitaine bölgesinde Bask bölgesi bağımsızlık yanlıları, 2018'de kendini fesheden silahlı terör örgütü ETA üyesi mahkumların serbest bırakılması için havalimanını bastı.

Fransa basınındaki haberlere göre, gösteri yapmalarına izin verilmeyen bağımsızlık yanlısı hareket Bake Bidea'nın ulaşım noktalarını bloke etme çağrısı üzerine, göstericiler Biarritz kentindeki havalimanına yöneldi.

Göstericilerden bazıları içeri girerek yarım saat kadar uçuşların durmasına neden olurken Fransız polisinin müdahalesiyle göstericiler alandan uzaklaştırılarak bazıları gözaltına alındı.

Havalimanında ise işlemlerin normale döndüğü kaydedildi.

Bake Bidea, valilik tarafından gösteri yapmalarına izin verilmemesi üzerine birkaç hafta önce, Bask bölgesindeki demiryolu, karayolu ve havalimanlarının cumartesi günü bloke edilmesi çağrısı yapmıştı.

Grup, aralarında 30 yıldan fazladır hapishanede tutulan isimlerin de olduğu ETA üyelerinin serbest bırakılmasını talep ediyor.

Bask bölgesinin bağımsızlığı için 1959 yılında kurulan ve 800'den fazla kişinin ölümünden sorumlu olan ETA, Ekim 2011'de silahlı tüm eylemlerini bıraktığını açıklamış ve ardından yürütülen süreç sonunda 3 Mayıs 2018'de kendini feshettiğini duyurmuştu.

ETA'nın siyasi lideri olarak bilinen Jose Antonio Urrutikoetxea Mayıs 2019'da Fransa'da yakalanmıştı.

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Kaynak: AA

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