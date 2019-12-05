Son Dakika › Güncel › Fransa'da göstericiler ile polis arasında arbede (1) - Son Dakika
Fransa'da göstericiler ile polis arasında arbede (1)
6 saat önce
Paris sokaklarında yaşanan arbedelerden görüntüler Polis ile göstericiler arasında yaşananlar PARİS - Fransa'da göstericiler ile polis arasında arbede.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 06:45 Kaynak: AA
Paris sokaklarında yaşanan arbedelerden görüntüler
Polis ile göstericiler arasında yaşananlar PARİS - Fransa'da göstericiler ile polis arasında arbede
Ölen kadının göğsünü okşayan polis görevden alındı Ceren'in katili cinayeti işlediği anı anlattı: Bana dönmesiyle birlikte bıçağı sapladım Ceren Özdemir'in katilini eşofmanındaki 'kırmızı çizgi' yakalattı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a Libya tepkisi: Sen niye bunun üzerinde bu kadar duruyorsun?