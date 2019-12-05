Son Dakika Haberleri: Fransa'da göstericiler ile polis arasında arbede (3)
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Fransa'da göstericiler ile polis arasında arbede (3)

6 saat önce

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformunu protesto eden göstericilere polis arasında arbede yaşandı.

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformunu protesto eden göstericilere polis arasında arbede yaşandı. Polis göstericilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.

Fransa'da göstericiler ile polis arasında arbede (3)

Cumhurbaşkanı, Fransa, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 07:08 Kaynak: AA
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