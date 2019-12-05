Son Dakika › Güncel › Fransa'da göstericiler ile polis arasında arbede (3) - Son Dakika
Fransa'da göstericiler ile polis arasında arbede (3)
6 saat önce
Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformunu protesto eden göstericilere polis arasında arbede yaşandı.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 07:08 Kaynak: AA
Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformunu protesto eden göstericilere polis arasında arbede yaşandı. Polis göstericilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.
Ceren Özdemir'in katilini eşofmanındaki 'kırmızı çizgi' yakalattı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a Libya tepkisi: Sen niye bunun üzerinde bu kadar duruyorsun? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cambridge Camisi'nin açılışını yaptı: Avrupa'nın ilk çevre dostu camisidir AK Partili belediye başkan yardımcısının, önünde ayağa kalkmayan gence verdiği ceza Melih Gökçek'i isyan ettirdi: Bu adamı acilen partiden atın