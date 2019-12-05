Son Dakika Haberleri: Fransa'da göstericiler ile polis arasında arbede (5)
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Fransa'da göstericiler ile polis arasında arbede (5)

6 saat önce

Paris sokaklarında polis ve göstericiler arasında yaşanan arbededen detaylar Polisin göz yaşartıcı gaz atmasıPARİS - Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformunu protesto eden göstericilere polis arasında arbede yaşandı.

Paris sokaklarında polis ve göstericiler arasında yaşanan arbededen detaylar

Polisin göz yaşartıcı gaz atması

PARİS - Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformunu protesto eden göstericilere polis arasında arbede yaşandı. Polis göstericilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.

Fransa'da göstericiler ile polis arasında arbede (5)

Fransa, Paris, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 08:05 Kaynak: AA
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