Fransa'da göstericiler ile polis arasında arbede (5)

PARİS - Fransa 'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformunu protesto eden göstericilere polis arasında arbede yaşandı. Polis göstericilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.

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