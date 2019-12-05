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Fransa'da göstericiler ile polis arasında arbede (6)
6 saat önce
Paris sokaklarında polis ve göstericiler arasında yaşanan arbededen detaylar Polisin göz yaşartıcı gaz atması Yanan aracı söndürme çalışmaları PARİS - Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformunu protesto eden göstericilere polis arasında arbede yaşandı.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 09:37 Kaynak: AA
Paris sokaklarında polis ve göstericiler arasında yaşanan arbededen detaylar
Polisin göz yaşartıcı gaz atması
Yanan aracı söndürme çalışmaları
PARİS - Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformunu protesto eden göstericilere polis arasında arbede yaşandı. Polis göstericilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.
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