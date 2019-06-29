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Fransa'da göstericiler yeniden sokaklarda

4 dakika önce

Fransa'da sarı yelekliler, gösterilerin 33. haftasında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarını protesto etmek için yeniden sokağa çıktı.

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Fransa'da sarı yelekliler, gösterilerin 33. haftasında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarını protesto etmek için yeniden sokağa çıktı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 11:53 
Ekonomi
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