Fransa'da protestolar 4. gününde hız kesmeden devam ediyor! Aşırı sağcılar sokağa inip protestocuları linç etmeye başladı - Son Dakika
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Fransa'da protestolar 4. gününde hız kesmeden devam ediyor! Aşırı sağcılar sokağa inip protestocuları linç etmeye başladı

01.07.2023 14:29

Fransa'da 17 yaşındaki bir gencin polis tarafından öldürülmesiyle başlayan protestolar 4. gününde hız kesmeden devam ederken, bölgeden gelen son görüntüler ülkenin iç savaşa doğru sürüklendiğini gözler önüne serdi. Fransa'nın aşırı sağcı siyasetçilerinden Marine Le Pen'in destekçileri sokağa inip ellerine geçirdikleri beyzbol sopalarıyla protestoculara saldırdı.

Fransa'da 27 Haziran'da polisin açtığı ateş sonucu Nael M. isimli 17 yaşındaki genç sürücünün hayatını kaybetmesinden bu yana düzenlenen gösterilerde polisle protestocular arasındaki çatışmanın dozu artarken; karakolların, kamu binalarının, araçların kundaklandığı ülkede 10 kentte geceleri sokağa çıkma yasağı getirildi, ülke genelinde otobüs ve tramvay seferleri iptal edildi, protestoları bastırmak için devreye zırhlı araçlar girdi.

İç savaş çanları çalıyor! Aşırı sağcılar sokağa inip protestocuları linç etmeye başladı

LE PEN DESTEKÇİLERİ EYLEMCİLERİ LİNÇ ETMEYE BAŞLADI

Tansiyonun her saniye yükseldiği ülkede dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Fransa'nın aşırı sağcı siyasetçilerinden Marine Le Pen'in destekçileri sokağa inip sopalarla protestoculara linç girişiminde bulundu. İnternete düşen görüntülerde bazı kişilerin ellerine geçirdikleri beyzbol sopalarıyla eylemcilere saldırdıkları anlar yer alırken, görüntüler "Fransa iç savaşa hiç olmadığı kadar yakın" yorumlarına neden oldu.

İç savaş çanları çalıyor! Aşırı sağcılar sokağa inip protestocuları linç etmeye başladı

EN AZ 2 BİN 122 PROTESTOCU GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan olayları kontrol altına almak için hükümet zırhlı araçları ve takviye kuvvetleri sahaya sürerken, polis olayların başladığı ilk günden bu yana en az 2 bin 122 protestocuyu gözaltına aldı. Yetkililer, gözaltına alınanların büyük çoğunluğunun reşit olmayan çocuklardan oluştuğunu açıkladı. Öte yandan, Paris ve çevresinde toplu taşıma kısmi olarak askıya alınırken, patlak veren sokak olayları nedeniyle valiliklere ülke genelinde saat 21.00'den sonra otobüs ve tramvay seferlerini iptal etme talimatı verildi. Fransa'da sokağa çıkma yasağının uygulandığı kent sayısı ise 10'u buldu.

İç savaş çanları çalıyor! Aşırı sağcılar sokağa inip protestocuları linç etmeye başladı

"ORANTISIZ GÜÇ KULLANIMI İDDİALARI HIZLA SORUŞTURULMALI"

Sokaklardaki protestolara ilişkin ülkede düzenin sağlanması için OHAL dahil tüm ihtimallerin masada olduğu yetkililerce dile getirilirken, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, genç sürücünün polis kurşunuyla öldürülmesi nedeniyle endişe duyduklarını söyledi. Shamdasani, "Fransa'nın, kolluk kuvvetlerindeki derin ırkçılık ve ayrımcılık sorunlarını ciddi şekilde ele almasının zamanıdır" ifadesini kullandı. BM, Fransa'da polis kurşunuyla öldürülen genç için düzenlenen protestolara ilişkin ise "Orantısız güç kullanımına ilişkin tüm iddialar hızla soruşturulmalıdır." mesajını verdi.

İç savaş çanları çalıyor! Aşırı sağcılar sokağa inip protestocuları linç etmeye başladı

AŞIRI SAĞCILARDAN HÜKÜMETE OHAL ÇAĞRISI

Fransa Dışişleri Bakanlığı, BM'nin Fransız kolluk kuvvetlerindeki ırkçılık ve ayrımcılığa ilişkin açıklamasını "asılsız suçlama" olarak niteledi ancak ülkede aşırı sağ siyasetçiler hükümete OHAL çağrısı yaptı ve aksi durumda "iç savaş" çıkacağını savundu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede çıkan olayların ardından tüm ebeveynleri sorumlu olmaya ve çocuklarını evde tutmaya çağırdı.

İç savaş çanları çalıyor! Aşırı sağcılar sokağa inip protestocuları linç etmeye başladı

OLAYLAR BİR KENTTEN DİĞERİNE SIÇRIYOR

Nanterre kentinde bir otobüs ve çok sayıda araç kundaklama sonucu kül olurken, Fransa'nın kuzeyinden itfaiyeciler Paris banliyölerindeki kundaklama olaylarına müdahale için bölgeye yardıma geldi. Marsilya'da bir kuyumcu soyuldu, birçok süpermarket zinciri ateşe verildi. Protestocuların burada bir kasayı motosikletle çaldığı anlar kameralara yansıdı. Bazı protestocular da yangını söndürmeye gelen itfaiyecilere barikat kurarak engel oldu. Bazı göstericilerin de Paris'te koleksiyon parçası lüks bir aracı hedef alması görüntülere yansıdı.

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Macron: Protestoları kontrol altına almak için daha fazla polis sokağa çıkacak Macron: Protestoları kontrol altına almak için daha fazla polis sokağa çıkacak

Emmanuel Macron, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'da protestolar 4. gününde hız kesmeden devam ediyor! Aşırı sağcılar sokağa inip protestocuları linç etmeye başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fransa'da protestolar 4. gününde hız kesmeden devam ediyor! Aşırı sağcılar sokağa inip protestocuları linç etmeye başladı - Son Dakika
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